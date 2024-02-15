به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده صبح پنجشنبه در آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در دشتستان اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات مردم و رسیدگی به نیازهای آنها تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است.

وی یکی از نیازها و مطالبات دیرینه مردم بخش ارم شهرستان دشتستان را دسترسی به راه مناسب عنوان کرد و ادامه داد: تعریض جاده نمازگاه- ارم آغاز شده و انتظار می‌رود در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

استاندار بوشهر افزود: کاهش تصادفات و تلفات جاده‌ای و بهبود وضعیت حمل و نقل بار و مسافر از مهمترین اهداف اجرای پروژه تعریض جاده نمازگاه- ارم – بوشکان است.

وی خاطر نشان کرد: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای این پروژه هزینه می‌شود.

محمدی زاده تصریح کرد: تزریق به موقع اعتبار برای تسریع در تکمیل این پروژه مورد توجه و تاکید قرار دارد و از تمام توان و ظرفیت موجود برای تحقق این مهم بهره می بریم.