به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدیزاده صبح پنجشنبه در آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در دشتستان اظهار کرد: در راستای رفع مشکلات مردم و رسیدگی به نیازهای آنها تلاشهای فراوانی صورت گرفته است.
وی یکی از نیازها و مطالبات دیرینه مردم بخش ارم شهرستان دشتستان را دسترسی به راه مناسب عنوان کرد و ادامه داد: تعریض جاده نمازگاه- ارم آغاز شده و انتظار میرود در زمان مقرر به بهره برداری برسد.
استاندار بوشهر افزود: کاهش تصادفات و تلفات جادهای و بهبود وضعیت حمل و نقل بار و مسافر از مهمترین اهداف اجرای پروژه تعریض جاده نمازگاه- ارم – بوشکان است.
وی خاطر نشان کرد: بالغ بر ۲۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت نفت برای این پروژه هزینه میشود.
محمدی زاده تصریح کرد: تزریق به موقع اعتبار برای تسریع در تکمیل این پروژه مورد توجه و تاکید قرار دارد و از تمام توان و ظرفیت موجود برای تحقق این مهم بهره می بریم.
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