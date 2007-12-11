جبهه متحد زمینه مشارکت حداکثری تمامی اصولگرایان در انتخابات را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی عضو جبهه متحد اصولگرایان در نشست خبری که صبح امروز با حضور شهاب الدین صدر دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان و زارعی نماینده رایحه خوش خدمت برگزار شد، بابیان این مطلب اظهار داشت: در یک رقابت سالم و منطقی اصولگرایان تلاش می کنند با اثبات خود مردم را نیز به حضور در انتخابات دعوت کنند تا آنها نیز بتوانند نامزدهای موردعلاقه خود را برای انتخابات مجلس هشتم تعیین نمایند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان یکی از ویژگی های جدی در جبهه متحد را تاکید بر ارزش ها به جای سهم خواهی گروه ها عنوان کرد و ادامه داد: تلاش می کنیم تا با فراهم نمودن امکان فعالیت ها اصولگرایان به صورت هماهنگ و با تفاهم حداکثری رقابتی جدی و سازنده را برای مجلس هشتم دنبال کنند.

زاکانی در ادامه با اشاره به تجربه اصولگرایان در گذشته اظهار داشت: شاید پرداختن به این موضوع در انتخابات گذشته از این نظامندی و چارچوب بندی برخوردارنبود اما امروز این موضوع را در دستور کار خود قرار داده ایم تا افکار زیادی را به این جریان معطوف کنیم.

وی خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان امروز از اقبال عمومی برخوردار است و جمع دوستان ما تلاش می کنند تا انتخابات مجلس هشتم انتخاباتی نمونه و پرشور باشد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان اظهار امیدواری کرد: مجلس آینده، مجلسی کارآمد، اصولگرا با انتخاب مردم، مجلسی خدمتگزار برای رشد و تعالی جامعه اسلامی ایران باشد.