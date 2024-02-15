شکایت رسمی باشگاه پیکان از قرارداد بازیکن با نساجی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی باشگاه پیکان، پیگیری‌های حقوقی باشگاه در خصوص فسخ قرارداد غیرقانونی منصور باقری و پیوستن این بازیکن به باشگاه نساجی مازندران ادامه دارد و این موضوع تا حصول نتیجه پیگیری خواهد شد.

باشگاه پیکان بر اساس مفاد قرارداد با باقری، موضوع فسخ غیرقانونی توسط بازیکن را مطرح کرده و در حال حاضر، هم باشگاه نساجی و هم منصور باقری باید پاسخگوی فسخ قرارداد غیرقانونی با پیکان باشند.

گفتنی است باقری در جام حذفی برای نساجی به میدان رفت و این موضوع نیز به عنوان یکی دیگر از موارد شکایت باشگاه پیکان در پرونده قرار گرفته است.