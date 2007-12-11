تدابیر نوری المالکی برای تقویت آشتی ملی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روزنامه الصباح، "نوری المالکی" درجمع نمایندگان کشورهای امضا کننده سند پیمان نامه بین المللی دربغداد اعلام کرد: دولت جدی است تا تدابیری برای تقویت وحدت ملی اتخاذ کند.

نخست وزیرعراق درعین حال تاکید کرد: موفقیت دولت درجلوگیری ازکشیده شدن عراق به سوی جنگ داخلی بدون آشتی ملی محقق نخواهد شد.

ناظران براین باورند که این اقدامات جدید شامل صدورعفو عمومی برای زندانیانی است که اتهامات علیه آنان اثبات نشده است و همچنین شامل تصویب طرح ها و قوانین جدید برای حمایت از بهبود اوضاع امنیتی بغداد و استانهای دیگر است.

مالکی درباره سند پیمان نامه بین المللی گفت : دولت وحدت ملی با به وجود مشکلات و چالشهای زیادی که روبرو است، پیروز شده است.

خبردیگر ازعراق اینکه نیجرفان بارزانی نخست وزیر منطقه کردستان عراق عصر روزگذشته در راس هیئتی بلندپایه وارد بغداد شد تا با مسئولان دولت مرکزی عراق درباره مسائل مورد اختلاف موجود از جمله قراردادهای نفتی حکومت خودمختار کردستان، قانون نفت وگاز، بودجه حکومت کردستان و نیروهای پیشمرگ و همچنین مشکلات مربوط به ماده 140 قانون اساسی و زمان انجام همه پرسی درباره آن مذاکراتی انجام دهد.



وزیرنفت عراق اخیرا مخالفت قاطع دولت این کشور را با هرگونه انعقاد قرارداد نفتی میان حکومت محلی کردستان عراق با شرکتهای خارجی اعلام کرد.