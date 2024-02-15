به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده ظهر پنجشنبه در همایش تجلیل از برگزیدگان شاهد و ایثارگر دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار کرد: رشد در حوزه‌های نرم‌افزار و سخت‌افزار دو عنصر مهم در پیشرفت جوامع است در کنار این دو عنصر اندیشه تمدن ساز عنصر سوم و مهمی است که باید در جامعه تعمیم داده شود.

وی عنوان کرد: باید فکر و اندیشه تمدن‌ساز در جامعه اسلامی به ویژه در نخبگان وجود داشته باشد؛ چراکه برای تحقق تمدن نوین اسلامی، خواست تمدن باید در یکایک افراد جامعه از عوام تا نخبگان و شخصیت‌های علمی وجود داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان ضمن اشاره به جنگ در منطقه شامات عنوان کرد: شاید عده‌ای فکر کنند که تنها چون این منطقه یک کشور مسلمان است که مورد ظلم واقع شده و فریاد کمک آن بلند است و باید بر اساس فرهنگ دینی به آنها کمک کرد؛ در حالی که فلسفه جنگی که در این نقطه اتفاق افتاده فراتر از موضوعات مطرح شده است. این منطقه از گذشته تا به حال شاهد دعوای تمدنی میان اقوام و ادیان مختلف بوده است و جنگ‌های صلیبی که میان مسلمانان و مسیحیان برقرار بود در همین نقطه (لبنان، فلسطین، سوریه) به وقوع پیوست که نشان دهنده اهمیت تمدنی این منطقه است.

حجت‌الاسلام عبادی‌زاده، منطقه شامات و فلسطین امروزی را نقطه ثقل تمدن دانست و بیان کرد: این منطقه محل تلاقی سه قاره است جایی است که بعثت انبیا از این نقطه شروع شد و در حال حاضر نیز شاهراه اقتصادی دنیاست.

وی افزود: بی شک تحولات دنیا از این نقطه شکل جدید خود را پیدا می‌کند و معادله قدرت در خاورمیانه به نفع اسلام تغییر خواهد کرد و خاورمیانه جدید با ذائقه اسلامی شکل خواهد گرفت.