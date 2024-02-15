‌به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی از اعمال محدودیت ترافیکی در جاده کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال در روز جمعه ۲۷ بهمن ماه خبر داد و عنوان کرد: بر این اساس، تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۴ روز جمعه از میدان امیرکبیر کرج و آزادراه تهران - شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه از مرزن آباد به سمت کرج و تهران از سه ساعت بعد با اعلام مأموران پلیس راه در محل یک طرفه می‌شود، گفت: خطر ریزش سنگ و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی این استان به ویژه جاده کرج - چالوس دور از انتظار نیست.

رئیس پلیس راه استان البرز تاکید کرد: رانندگان از توقف در محدوده‌هایی که احتمال ریزش سنگ دارد، پرهیز کنند ضمن آنکه قبل از سفر از وضعیت راه‌ها به ویژه جاده کرج - چالوس مطلع شوند. اطمینان از سلامت فنی خودرو و به همراه داشتن سوخت کافی از مهمترین توصیه‌ها برای پیشگیری از مشکلات سفر است.

سرهنگ کرمی بیان کرد: رانندگان قبل از سفر از سالم بودن بخاری و برف پاک کن خودروی خود اطمینان حاصل کنند تا موجب بروز حوادث احتمالی نشود. به همراه داشتن تجهیزات زمستانی، لباس گرم و غذای کافی از دیگر توصیه‌های پلیس راه استان البرز به رانندگان است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه ناجا با شماره تلفن ۸۸۲۵۵۵۵۵ به صورت شبانه روزی پاسخگوی وضعیت راه‌های کشور و آماده امدادرسانی به حادثه دیدگان احتمالی است.