حضور سازماندهی شده بسیج نقش اساسی در تامین امنیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سردار سرتیپ دوم پاسدار سید هاشم غیاثی صبح امروز در مراسم پایانی رزمایش رهپویان ولایت ناحیه ویژه مقاومت بسیج مشهد با حضور بیش از چهار هزار بسیجی افزود: از دیگر مولفه های مهم امنیت پایدار مشارکت مردم آن جامعه است که این امر امروز با تدابیر امام راحل و درایت رهبر معظم انقلاب توانسته است نقش موثر خود را در امنیت پایدار ایفا کند.

فرمانده منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان رضوی با اشاره به اینکه دفاع از کشور در مقابل تهاجم دشمنان در بسیج نهادینه شده است ادامه داد: انعطاف سازمان بسیج که متناسب با نیازهای دفاعی، امنیتی و فرهنگی جامعه صورت می گیرد نقشی بی بدیل از بسیج در عرصه های گوناگون جامعه نمایان کرده است.

وی گفت: همواره تهدیدات آمریکا علیه کشور به بهانه های مختلف همراه بوده است و باید آمادگی همه جانبه خود را در مقابل حوادث غیرمترقبه حفظ و آنها را رصد کنیم.

غیاثی افزود: حضور یکپارچه، منظم و پرنشاط بسیجیان در کنار نسل دوران دفاع مقدس در اینگونه رزمایش ها خود از عوامل مهم بازدارندگی دشمنان است.

در این مراسم سرهنگ پاسدار هادی صبوری جانشین فرماندهی ناحیه ویژه مقاومت بسیج سپاه مشهد با ارائه گزارشی از برگزاری اردوهای سه روزه رهپویان ولایت بسیج مشهد گفت: در طول این مدت سه مرحله اردوی سه روزه آموزش یگانی و تمرینات تاکتیکی تئوری و عملی برای تعداد 21 گردان عاشورا و یک مرحله اردوی دو روزه آموزش یگانی و تمرینات تاکتیکی و اجرای رزمایش امداد و نجات و مقابله با بحران برای پنج گردان الزهرا (س) در مجموع با 97 هزار و 333 ساعت روز انواع کلاس ها در منطقه عمومی برزش آباد اردوگاه قدس برگزار و با موفقیت پایان یافت.