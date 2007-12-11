هزینه درمان برخی بیماران مصروع بالای یک میلیون تومان است

دکتر غلامرضا زمانی، با بیان اینکه درمان 10 درصد از بیماران با سختی های بسیاری صورت می ‌گیرد، به خبرنگار مهر گفت: هزینه درمان این قبیل بیماران ماهانه در حدود 300 هزار تومان است.

وی افزود:‌ به طور کلی 20 تا 30 درصد از بیماران مصروع، صعب العلاج به شمار می ‌آیند اما نیمی از این تعداد با درمان ‌های رایج به طور نسبی درمان می ‌شوند در حالی که نیمی دیگر به درمان ‌های بسیار گران قیمت نیاز دارند.

زمانی با اعلام اینکه 90 درصد از مبتلایان به صرع با هزینه ‌های کم، داروهای درمانی خود را تهیه می ‌کنند، گفت: یک هزار نفر از بیماران مصروع نیز ناچار به پرداخت هزینه‌ های بالای یک میلیون تومان برای درمان بیماری خود هستند.

وی علت قرار نگرفتن بیماری صرع در لیست بیماری خاص را ناشی از مسائل اقتصادی دانست و اظهار داشت: آنچه تا کنون از سوی وزارت بهداشت مطرح شده، پیرامون محدودیت های مالی دولت در تامین بودجه است.

رئیس انجمن صرع ایران، با اشاره به اینکه عارضه صرع از دوران کودکی بروز می کند، گفت: امکانات درمانی بیماران مصروع در ایران تقریبا با سایر کشورها یکسان است و از نظر دارویی، مشکلی در این خصوص وجود ندارد.