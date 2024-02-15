حضور حداکثری در انتخابات مهم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مهدی شریف تبار ظهر پنجشنبه در نشست بصیرتی ویژه مبلغان با عنوان نشست آیت الله سلیمانی با بیان اینکه باید امروز قدم در مسیر حق برداریم، گفت: برای رسیدن به هدف باید در میدان مبارزه کنیم.

وی ایستادن، خسته نشدن و تبیین و روشنگری را مسیر اهل بیت در زندگی برشمرد و گفت: در شرایط حساس انتخابات قرار داریم و باید برای حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی تلاش کنیم.

وی با اشاره به تشکیل قرارگاه انتخاباتی رسام در استان گفت: این قرارگاه در راستای چهار راهبرد ترسیم شده توسط مقام معظم رهبری تشکیل و فعال شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران حضور حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی را مساله بسیار مهم مطرح کرد.