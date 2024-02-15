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۲۶ بهمن ۱۴۰۲، ۱۵:۱۱

فرمانده انتظامی نوشهر:

عاملان تیراندازی در نوشهر دستگیر شدند

عاملان تیراندازی در نوشهر دستگیر شدند

نوشهر- فرمانده انتظامی نوشهر از دستگیری عاملان تیراندازی این شهرستان شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اکبر درویشی اظهار کرد: به دنبال یک فقره تیراندازی در یکی از محلات شهرستان و گزارش موضوع به پلیس، شناسایی عامل اصلی و دستگیری متهم در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: مأموران انتظامی پلیس امنیت و عمومی شهرستان با استفاده از شگردهای خاص موفق به شناسایی عامل تیراندازی شده و در عملیاتی غافلگیرانه پس از هماهنگی با مقام قضائی در یکی از شهرستان‌های همجوار نسبت به دستگیری وی اقدام کردند و در بازرسی از منزل و خودروی وی یک قبضه سلاح شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد.

سرهنگ درویشی، تصریح کرد: متهم دستگیر شده در بازجویی‌های انجام شده علت تیراندازی خود در مقابل درب منزل یکی از شهروندان را اختلافات قبلی با وی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نوشهر با بیان اینکه متهم به همراه پرونده به دستگاه قضائی معرفی شد، تاکید کرد: پلیس قاطعانه و با تمام توان با مخلان نظم و امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و هرگز اجازه نخواهد داد، گروهی هنجار شکن امنیت و آرامش شهروندان را به مخاطره بیندازند.

کد مطلب 6025329

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