نمایه سازی مقالات ISC در ISI / صعود قطعی جایگاه علمی ایران در دنیا

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس این تفاهم نامه کمپانی تامسون (ISI) و مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری پس از دریافت اطلاعات لازم در زمینه ISC از مرکز منطقه ای، راهکارهای گسترش توسعه ISC و نهایی کردن تفاهم نامه اجرایی می شود.

وی اظهار داشت: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نیز فهرست 400 نشریه فارسی را که هم اکنون در پایگاه ISC قرار دارند را به منظور بررسیهای فنی بیشتر به کمپانی تامسون ارسال می کند و از سوی دیگر تامسون پیوند میان پایگاه Web of Science و ISC را بررسی و تجزیه و تحلیل خواهد کرد.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری ادامه داد: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی بر اساس این تفاهم نامه، برای شمول مجلات انگلیسی زبان منطقه (200 عنوان) و تمامی مجلات دیگر منتشر شده به زبانهای ملی مانند عربی، ترکی، فرانسه و اردو و ... در کشورهای اسلامی را در ISC وارد می کند و تامسون نیز برقراری پیوند بین Web of Science و ISC را برای این مجلات مورد مطالعه قرار می دهد.

وی با بیان اینکه به وسیله این تفاهم نامه تامسون (ISI) برنامه های آموزشی و پشتیبانی از پروژه ISC را جزء برنامه های عادی خود قرار خواهند داد، گفت: مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نیز منابع ائنسانی و ساختار لازم را به منظور اجرا و توسعه پایگاه ISC درمیان کشورهای اسلامی فراهم خواهد کرد.

مهراد افزود: از آنجا که همچنین این مرکز موافقت کرد که در ارتباط با ISC منحصرا با کمپانی تامسون همکاری کند و از سوی دیگر ISI موافقت کرد بهترین مجلات ISC را که از رتبه و امتیاز بالایی برخوردارند را به طور سالانه به ( WOS ) یعنی پایگاه Web of Science اضافه کند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری گفت: با انعقاد تفاهم نامه، کمپانی تامسون در سمینار سال 2008 ISC شرکت می کند. همچنین این کمپانی متعهد شد با تأمین اطلاعات لازم در کار رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام همکاری کند.

وی برگزاری کارگاههای آموزشی علم سنجی برای دانشگاههای ایران توسط کمپانی تامسون را از دیگر مفاد تفاهم نامه ذکر کرد و گفت : ایران با انجام این کار به عنوان یک کشور تمدن ساز و در راستای مهندسی فرهنگی حرکت خواهد کرد.

مهراد افزود: همچنین پردازش تولیدات علمی جهان اسلام و پیوند آن با پایگاه جهانی ISI یکی از مطالبات مقام معظم رهبری را در زمینه انسجام اسلامی محقق می کند و از سوی دیگر باعث افزایش سهم تولیدات علمی کشورهای اسلامی در سطح جهان می شود.

وی تأکید کرد: ISI تلاش می کند مجلات تمامی کشورهای دنیا را پوشش دهد اما عامل زبان برای این منظور بازدارنده است. با پیوند میان ISC و ISI، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری (ISC) مقالات کشورهای اسلامی را که به زبانهای ملی نوشته شده اند، مطابق با استانداردهای ISI پردازش و امکان پیوند را میسر می کند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با اشاره به سمینار 2008 ISC که در ایران برگزار می شود، افزود: در این سمینار زیرساختهای لازم برای گسترش ISC و همفکری میان کشورهای اسلامی بررسی می شود.

وی در مورد نحوه برقراری پیوند میان ISC و ISI گفت: چکیده، استنادها و اطلاعات کتابشناختی مقالات ISC که به زبان فارسی و یا سایر زبانها نمایه شده اند به زبان انگلیسی تهیه شوند تا ISI بتواند مطابق استانداردهای جهانی پیوند میان این دو نظام را فراهم آورد. چکیده، استنادها و اطلاعات کتابشناختی مقالات کشورهای اسلامی نیز یا توسط مرکز منطقه ای و یا توسط خود آنها به زبان انگلیسی ترجمه می شوند.

مسئول راه اندازی ISC در ایران با اشاره به اهمیت انعقاد این تفاهم نامه افزود: با اجرایی شدن این تفاهم نامه نه تنها ایران بلکه کشورهای اسلامی آمار تولید علمی را مبتنی بر دو پایگاه استاندارد جهانی ISI و ISC گزارش می کنند و مقایسه تولیدات علمی کشورها با یکدیگر از این دو پایگاه بازیابی می شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر میزان انتشارات مستند ایران در پایگاه ISI بالغ بر 8 هزار است و در صورتی که این پیوند برقرار شود، نزدیک به 6500 مقاله مستند نمایه شده در ISC به سهم تولیدات علمی ایران در جهان اضافه می شود.

مهراد گفت: از سوی دیگر با توجه به اینکه تعداد مجلات علمی ایران در مقایسه با تک تک کشورهای اسلامی چندین برابر بیشتر است، سهم تولیدات علمی با ایجاد پیوند میان ISI و ISC افزایش نسبی خواهد داشت و ایران در این میان دارای بالاترین تعداد مقالات خواهد بود.