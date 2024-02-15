تردد در همه محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه جریان دارد

سید شهرام کهریزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص بارندگی‌های شبانه روز اخیر اظهار کرد: در کلیه محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه شاهد بارش نسبتاً شدید باران هستیم و در محور سنقر و کلیایی به قروه و سه‌راهی شهدا بارش برف را داریم.

وی افزود: تردد در کلیه محورهای مواصلاتی در حال انجام است و مشکلی در تردد و حمل و نقل جاده‌ای نداریم.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان تصریح کرد: کلیه نیروهای راهداری در حال آماده باش هستند و تمهیدات لازم برای خدمت رسانی به کاربران جاده‌ای انجام شده است.

وی در ادامه افزود: گشت‌های راهداری در نقاط پرحادثه با چراغ‌های گردان خطر حضور دارند و راهدارخانه‌ها برای اسکان مسافران در راه مانده آماده شده است.

کهریزی خاطرنشان کرد: آماده باش کامل به تمامی واحدها، استقرار کارکنان، ناوگان راهداری و تمامی تمهیدات پیشگیرانه ازجمله قنوزنی، بررسی پل‌ها و رفع انسداد احتمالی آنها به منظور جلوگیری از تجمع آب‌های سطحی انجام شده است.

سرپرست اداره کل راهداری استان در پایان بیان کرد: از رانندگان محترم درخواست می‌شود تا قبل از اقدام به سفر با شماره تماس ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها تماس گرفته و با اطلاع از وضعیت راه‌ها نسبت به سفر اقدام کنند.