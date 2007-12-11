نوار غزه آماج حملات هوایی و زمینی اسرائیل/شهادت3 فلسطینی دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما(خبرگزاری مستقل فلسطین)، منابع بیمارستانی و شاهدان از شهادت سه مبارز فلسطینی و زخمی شدن دو نفر دیگر در حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه خبر داده اند.

سه مبارز فلسطینی صبح امروز بر اثر شلیک گلوله تانک ارتش رژیم صهیونیستی به شرق رفح در جنوب نوارغزه به شهادت رسیدند.

به گفته شاهدان، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی صبح امروز با بیش از 30 تانک و خودروی زرهی به نوارغزه یورش برده و خیابان صلاح الدین را - خیابان اصلی که شمال و جنوب نوارغزه را به هم مرتبط می کند- بسته اند.

علاوه بر تانکها و خودروهای نظامی اسرائیل، بالگردهای ارتش این رژیم نیز در این یورش از عملیات زمینی ارتش حمایت می کنند.

به گفته این شاهدان، مبارزان فلسطینی برای دفع این این تجاوز، با نظامیان رژیم صهیونیستی درگیر شده اند. به جزئیات این درگیری اشاره ای نشده است.

از زمان تسلط حماس بر نوارغزه در ژوئن سال جاری تا کنون، یورش نظامی صبح امروز رژیم صهیونیستی به این منطقه گسترده ترین یورش بوده است.

"ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اخیرا به نظامیان این رژیم دستور داده است که حملات خود را به نوارغزه شدت بخشند.

این حملات در حالی صورت می گیرد که مذاکرات هیئتهای فلسطینی-اسرائیلی برای دستیابی به توافقات به اصطلاح صلح از فردا آغاز می شود.