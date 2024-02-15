گوشت و مرغ به وفور در مازندران توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیریان پور بعدازظهر پنجشنبه در جلسه کمیته اقدام مشترک با تاکید بر نظارت بر نانوایی‌ها و کیفیت پخت نان و جلوگیری از تعطیلات خودسرانه نانوایی‌های استان، گفت: تأمین میوه شب عید شامل سیب و پرتقال از طریق تعاون روستایی استان مورد پیگیری قرار گیرد و در ایام پایانی سال با تعدد مراکز توزیع، مشکلی در توزیع میوه شب عید نداشته باشیم.

وی با بیان اینکه لازم است میوه شب عید از کیفیت خوبی برخوردار باشد، ادامه داد: از همه ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای تأمین گوشت قرمز مورد نیاز استان بهره‌گیری شود و پیگیری‌های لازم از طریق سازمان جهاد کشاورزی برای تأمین گوشت قرمز گرم و منجمد برای شهروندان مازندرانی انجام گیرد و از هفته‌های آینده به وفور در فروشگاه‌های سطح استان توزیع شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران برای تأمین گوشت قرمز گرم پیشنهاد کرد می‌توان در صورت امکان و فراهم بودن زیرساخت‌ها در ازای صادرات محصولات کشاورزی به قزاقستان و سایر کشورها، دام زنده وارد کرد و پس از کشتار در کشتارگاه‌ها در فروشگاه‌های سطح استان توزیع شود.

نیازمند حمایت ملی برای تأمین اقلام اساسی هستیم

بابک مؤمنی سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز در این جلسه گفت: در ایام پایانی سال مازندران میزبان حجم وسیعی از مسافران نوروزی است و از آنجایی که خدمات زیادی به این تعداد از مسافران ارائه می‌دهیم لازم است از امکانات ملی برخوردار باشیم.

سرپرست سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه جهاد کشاورزی استان مازندران خدمات ملی به مسافران ارائه می‌دهد نیازمند حمایت‌های ملی هم است و باید از سهم بیشتری در اقلام اساسی برخوردار شود.