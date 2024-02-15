برگزاری انتخابات سالم و شفاف رسالت اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی طباطبایی ظهر پنجشنبه در آئین افتتاح «استودیو انتخابات» در استانداری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ۴۲ نامزد انتخابات مجلس با پایان یافتن مهلت تغییر حوزه‌های انتخابیه، حوزه‌های انتخابیه خود در خراسان رضوی را تغییر دادند، اظهار کرد: این تغییرات شامل جابجایی حوزه‌ها در داخل استان و یا خروج از استان و یا ورود نامزدها از سایر استان‌ها به خراسان رضوی بوده است.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به اینکه هنوز تغییر حوزه‌های انتخابیه مورد تأیید مراجع ذی صلاح قرار نگرفته است، افزود: امکان اعلام نام نامزدهایی که تغییر حوزه دادند از سوی ستاد انتخابات مقدور نیست.

وی بیان کرد: از زمان تأیید صلاحیت نامزدها از سوی هیأت نظارت تاکنون ۵۳ نفر از ادامه حضور در انتخابات مجلس در این استان انصراف دادند.

طباطبایی ادامه داد: برنامه‌های خوبی برای حضور نمایندگان نامزدها در فرآیندهای مختلف انتخابات در نظر گرفته شده و از نامزدها خواسته شده نماینده‌های خود را در سامانه مربوطه شورای نگهبان ثبت نام کنند.

رئیس ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه هدف از حضور رسانه‌ها و خبرنگاران در فرآیندهای انتخاباتی برای اطمینان بخشی مردم از برگزاری سالم انتخابات است، اظهار کرد: اقدامات لازم برای حضور خبرنگاران رسانه‌ها و صدور کارت خبرنگاری برای حضور آنها در حوزه‌های اخذ رأی انجام شده که البته این حضور بر اساس هماهنگی و تقسیم بندی صورت گرفته توسط کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: رسالت ستاد انتخابات در استان خراسان رضوی برگزاری انتخابات سالم و شفاف است.

طباطبایی با بیان اینکه در انتخابات ۱۱ اسفند مشارکت بیش از گذشته خواهد بود، افزود: معتقدم مشارکت مطابق پیش بینی‌های صورت گرفته در وزارت کشور، حدود ۶۰ درصد واجدین شرایط در این استان است.