بومی شدن ساخت 25 درصد از قطعات قطارهای مترو

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس جعفر ربیعی ضمن بیان این مطلب اظهار کرد: از حدود چهار سال پیش عملیات ساخت برخی از قطعات الکترونیکی و مکانیکی قطارهای مترو درایران آغاز شد و اکنون امکان ساخت 25 درصد از قطعات قطارهای مترو در داخل کشور وجود دارد.

وی افزود: در حال حاضر حدود 200 شرکت ساخت قطعات با شرکت مترو تهران همکاری دارند و قطعات مصرفی قطارهای مترو مانند لنت ترمزها در داخل کشور تولید می شود.

وی تصریح کرد: تنوع قطعات مورد نیاز زیاد است اما با توجه به محدود بودن قطارها ، تعداد قطعات مورد نیاز زیاد نیست.

مدیر عامل شرکت بهره برداری مترو در ادامه افزود: تمام شرکت های قطعه ساز می توانند برای ساخت قطعات جدید و مورد نیاز قطارها با شرکت مترو همکاری کنند و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت مترو تهران به آدرس:www.tehranmetro.com و یا نمایشگاه دایمی ساخت قطعات داخلی قطارهای مترو واقع در طبقه همکف شرکت بهره برداری مترو از انواع قطعات تولید شده بازدید کنند و از قطعات مورد نیاز آگاه شوند.

مهندس ربیعی برافزایش ساخت قطعات قطارهای مترو تاکید کرد و گفت: هرچه در بومی کردن ساخت قطعات قطارهای مترو پیش برویم با مشکلات کمتری مواجه و در توسعه مترو موفق تر خواهیم بود.

وی در پایان ضمن بیان آنکه 40 درصد تاخیرهای مترو به دلیل نقص فنی قطارهای فرسوده ای است که بیش از حد کار کرده‌اند اظهار کرد: بخش عمده ای از قطارها فرسوده هستند و نیاز به تعمیرات اساسی دارند که در این میان ساخت قطعات مورد نیاز قطارها در داخل کشورمی تواند تاثیرات مثبتی را به دنبال داشته باشد.