به گزارش خبرنگار مهر، رضا قاسمیان عصر پنجشنبه در همایش ناظران دفتر نظارت بر انتخابات استان اردبیل، اظهار کرد: ۳۰ هزار نفر برای برگزاری باشکوه انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در استان اردبیل سازماندهی شدند تا به برگزاری سالم و پرشور و نشاط انتخابات کمک کنند.

وی از آمادگی کامل استان برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند خبر داد و تصریح کرد: صندوق آرا به همراه تعرفه‌ها پلمب شده آماده است و ما تلاش می‌کنیم تا در روز رأی‌گیری در همه مناطق استان به اندازه کافی تعرفه‌های رأی تحویل داده شده تا هیچ کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد.

رییس ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: دستگاه‌های احراز هویت شرکت‌کنندگان در انتخابات نیز به استان ارسال شده و این امر به صورت آنلاین انجام می‌شود تا بدون کوچک‌ترین وقفه امکان رأی دادن برای مجلس و خبرگان فراهم آید.

قاسمیان افزود: تا روز ۳۰ بهمن ماه منتظر اعلام نتایج نهایی در رسیدگی به اعتراض کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در پنج حوزه انتخابیه هستیم و قرار است اول اسفندماه اسامی نهایی داوطلبان مجلس شورای اسلامی به استان ارسال شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: از امروز تبلیغات سه کاندیدای مجلس خبرگان رهبری همزمان با سراسر کشور در استان آغاز شده و به مدت ۲ هفته کاندیداها فرصت دارند تا توانمندی خود را به مردم عرضه کرده و امکان جلب اعتماد و آرای مردم را فراهم کنند.

قاسمیان به هماهنگی هیأت اجرایی، نظارت و بازرسی انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان اشاره کرد و ادامه داد: تمام تلاش ما بر این است تا در ۱۱ اسفند به دنبال برگزاری باشکوه جشن انقلاب در ۲۲ بهمن، جشن سیاسی را نیز در ۱۱ اسفند برگزار کنیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار اردبیل اضافه کرد: تمام تلاش دست‌اندرکاران انتخابات بر این است تا با در نظر گرفتن چهار مؤلفه امنیت، سلامت، رقابت و مشارکت در انتخابات شرایط مطلوبی را برای حضور آگاهانه مردم در پای صندوق‌های رأی فراهم آید.