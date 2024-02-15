هشدار سیلاب و یخ بندان در استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی برای ۷۲ ساعت آتی در اقصی نقاط استان سمنان بارش برف و باران، کاهش دما، بروز سیلاب و همچنین تندباد را پیش بینی کرده است. هشدار نارنجی کاهش دما و بارندگی در سمنان به همین خاطر اعلام شده است.

امروز بعد از ظهر به همین منظور، نشست مدیریت بحران نیز در استانداری سمنان برگزار شد.

هواشناسی استان سمنان درباره خسارت‌های احتمالی فعالیت سامانه بارشی هشدار نارنجی را صادر کرده است. همچنین در اطلاعیه‌ای از سوی هواشناسی درباره امکان مسدود شدن مقطعی راه‌های استان به واسطه سیلاب نیز هشدار داده شده است.

از امشب سامانه کم فشار بارشی و برودتی به استان سمنان وارد و تا پایان روز یکشنبه در اقصی نقاط استان سمنان مستقر خواهد بود از صبح دوشنبه کم کم از میزان ابرها در استان سمنان کاسته شده و کم کم آرامش به جو استان باز خواهد گشت.

در هشدار هواشناسی همچنین احتمال کاهش دمای هوا هشت الی ۱۲ درجه اعلام شده است. در نتیجه امکان دارد در بسیاری نقاط استان به خصوص نواحی شمالی از فردا شب دمای هوا به زیر صفر کاهش پیدا کند.

همین موضوع امکان بروز یخ زدگی را نیز در استان سمنان تشدید کرده است عوامل راهداری نیز از امروز به حالت آماده باش درآمده است.

به نظر می‌رسد نوار شمالی استان بیش از دیگر نقاط درگیر این سامانه کم فشار بارشی و برودتی باشد.

در هشدار هواشناسی مسائلی مانند، کنترل و لایروبی شبکه آبراه‌های استان و لایروبی جوی‌ها، خودداری از صعود به ارتفاعات و ناحیه‌های کوهستانی پرهیز از چرای دام در کوهستان ها و … نیز ذکر شده است.

جاری شدن روان‌آب و سیلاب و احتمال اختلال در تردد محورها به دلیل بارش باران و برف کاهش و کاهش دید افقی در جاده‌ها از دیگر موضوعاتی است که در هشدار هواشناسی استان سمنان به آن اشاره شده است.

کاهش دید به دلیل مه‌آلودگی، کولاک و لغزندگی دیگر موضوعی است که در این هشدار به آن اشاره شده است.