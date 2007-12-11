خبرهای ضد و نقیض درباره سقوط مهمترین پایگاه طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین با اعلام این مطلب در ادامه نوشت : نیروهای افغان با حمایت نیروهای انگلیسی و آمریکایی در حال پیشروی در موسی قلعه هستند.

این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان از فتح کامل موسی قلعه به دست نیروهای ناتو و افغان خبر داده، اما در این میان سخنگوی ارتش انگلیس در افغانستان با احتیاط بیشری در این باره صحبت کرده و گفت : این عملیات در حال انجام است و موسی قلعه باید آزاد شود.

بر اساس اعلام مقامهای نظامی انگلیس، نیروهای انگلیسی و سایر نیروهای خارجی که در حمله به موسی قلعه شرکت دارند هم اکنون در حال مستحکم کردن مواضع خود در اطراف این شهر هستند.

در همین رابطه، "قاری یوسف احمدی" سخنگوی طالبان اعلام کرد : برای جلوگیری از افزایش تلفات بر مردم و طالبان، از موسی قلعه خارج می شویم.

یوسف احمدی در حالی این جمله را بیان کرده که همین شخص در ابتدای آغاز حمله نیروهای افغان و ائتلاف به موسی قلعه که از روز جمعه 16 آذر آغاز شده گفته بود : "نیروهای طالبان آماده هستند تا آخرین نفر از موسی قلعه دفاع کنند."

لازم به ذکر است، شهر موسی قلعه در استان هلمند به مدت 10 ماه در کنترل طالبان بود و در این مدت تبدیل به مهمترین پایگاه این گروه تروریستی در افغانستان شد.