۱۴۱ هزار واحد در خراسان رضوی در حال ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد خدایی ظهر پنجشنبه در مراسم قرعه کشی واگذاری زمین برای ساخت ۵۰۰ واحد مسکونی در روستای «اسماعیل آباد» بخش مرکزی شهرستان مشهد با اشاره به اینکه سهم مشخص شده دولت برای استان خراسان رضوی ۳۹۱ هزار واحد است، اظهار کرد: تاکنون ۴۶۰ هزار نفر نیز در این طرح ثبت نام کرده‌اند که این افراد برای بهره‌مندی از این طرح پالایش می‌شوند.

معاون عمرانی استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه طرح نهضت ملی مسکن در چهار بخش در خراسان رضوی شامل بخش روستایی، خود مالکی، بافت فرسوده شهری و حمایتی دنبال می‌شود، افزود: در حال حاضر ۱۴۱ هزار واحد در تمام این بخش‌ها در حال ساخت است و امیدواریم امکان بهره‌برداری از ۱۰ هزار واحد مسکونی تا زمان دور دوم سفر رئیس‌جمهور به این استان به نتیجه برسد.

وی افزود: یکی از اقدام‌های صورت گرفته در این استان موضوع مسکن روستایی است و در یک اقدام بزرگ طرح هادی هزار و ۱۱۳ روستا که معادل ۱۰ سال عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است به نتیجه رسید تا شرایط خدمت رسانی در این بخش فراهم شود.