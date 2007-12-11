به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کاظم جلالی، در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران توضیح داد که سفر رئیس مجلس شورای اسلامی به قاهره به دعوت رسمی فتحی سرور، همتای مصری او صورت می گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کشور مصر از نظر جمهوری اسلامی ایران دارای اهمیت بسیار است و نقش و جایگاه آن کشور در مجموعه جهان اسلام بسیار مهم و ویژه تلقی می شود.

به گفته مخبر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، سفر حداد عادل به مصر پس از پیروزی انقلاب اسلامی نخستین سفر یک مقام عالیرتبه کشورمان در سطح رئیس قوه به آن کشور است.

جلالی در مورد احتمال دیدار رئیس مجلس هفتم با رئیس جمهور مصر در این سفر، گفت: درباره برنامه های این سفر نمی توان اظهارنظر کرد و برنامه ها در حال تنظیم نهایی است.

لازم به ذکر است، در اجلاس اتحادیه بین المجالس اسلامی علاوه بر بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل مهم جهان اسلام، دبیرکل جدید اتحادیه تعیین و ریاست دوره ای آن از ترکیه به مصر منتقل خواهد شد.