شرکت توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در تالش تشکیل می شود

عباسقلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درتالش، افزود: این شرکت با هدف جمع آوری سرمایه های راکد مردم برای تسریع در پروژههای عمرانی، ایجاد اشتغال و رفاه عمومی ایجاد می شود.

وی عنوان کرد: برای شناخت توانهای محیطی و استعدادهای شهر تالش همایشی با عنوان توسعه و سرمایه گذاری با حضور 200 نفر در این منطقه برگزار شده است.

عباسقلی زاده پیش بینی کرد: با شکل گیری این شرکت 100میلیارد ریال اعتبار توسط سرمایه گذاران بخش خصوصی برای توسعه شهر تالش هزینه شود.

وی با بیان اینکه زمینه های فعالیت های اقتصادی در تالش فراهم است، افزود: در گام اول مجوزهای فعالیت های اقتصادی در صورت رغبت به سرمایه گذاران داخلی شهرتالش و سپس به سرمایه گذاران بیرونی تعلق خواهد گرفت.