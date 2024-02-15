طرح «دیدار» خدمت رسانی ویژه در حوزه معیشت مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن داوری عصر پنجشنبه در مراسم افتتاح طرح سراسری دیدار (آغاز به کار ۸۰ فروشگاه «دیدار» برای عرضه کالاهای تنظیم بازار با تخفیف در مشهد) که در هتل مدینه‌الرضا (ع) برگزار شد، اظهار کرد: توجه به معیشت مردم و نظارت بر بازار بسیار با اهمیت است.

فرماندار مشهد افزود: استاندار پیگیر این موضوع شدند و تاکید داشتند بازارهایی در سطح شهر مشهد ایجاد کنیم که مردم بتوانند کالاهای اساسی خود را ارزان‌تر خریداری کنند.

وی گفت: تلاش کردیم، بیش از ۱۰۰ بازار را به عنوان روز بازار در شهر مشهد ایجاد کنیم. جلسات منظمی در تنظیم بازار شهرستان برگزار کردیم و شهردار ۶۰ منطقه را مشخص کردند تا در آن‌ها روز بازار ایجاد کنیم.

داوری بیان کرد: در این زمینه جلساتی با شهردار داشتیم و رویکرد فروشگاه‌های شهر ما را تغییر کرد تا اقلام اساسی ارزان‌تر به دست مردم برسد. ۲۸ فروشگاه شهر ما در مشهد داریم که با این تغییر رویکرد، مدیریت بهتری انجام شد.

فرماندار مشهد ادامه داد: در این زمینه شرکت تعاونی پیشگامان اعلام آمادگی کردند بخشی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر که تعداد قابل توجهی هستند و پراکندگی زیادی دارند دو خدمت ویژه به مردم ارائه دهند.

وی افزود: یک خدمت اینکه کالاهای اساسی با قیمت مصوب با ۸ درصد تخفیف و کالاهای غیر مصوب تا ۳۰ درصد تخفیف به مردم عرضه شود. خدمت دوم اینکه افرادی که به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کنند سه برابر اعتبار خود خرید کرده و سه ماه به صورت قسطی پرداخت کنند.

داوری با اشاره به اینکه با وجود تمام نواقصی که مردم در حوزه معیشت دارند، مردم بصیر ما همیشه پای گفتمان انقلاب و رهبر خود هستند، افزود: آخرین حوزه‌ای که نشان دادند راهپیمایی ۲۲ بهمن بود که به میدان آمدند و به دنیا اعلام کردند ما هستیم.

فرماندار مشهد با اشاره به اینکه طرح با ۸۰ فروشگاه شروع شده که تعداد را به ۴۶۰ فروشگاه خواهیم رساند، گفت: امروز طرح دیدار را به صورت پایلوت رونمایی می‌کنیم تا خدمت‌رسانی ویژه‌ای به مردم ارائه دهیم که الگویی برای کشور باشد.

وی با بیان اینکه مردم ایران لیاقت دارند شبانه‌روزی برای آن‌ها تلاش کنیم تا خدمتی انجام شود، خاطر نشان کرد: کمیته نظارتی در تنظیم بازار شهرستان ایجاد کردیم که به صورت ویژه به بازارهای طرح دیدار رسیدگی خواهند کرد.