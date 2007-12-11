پیکان به دنبال هشتمین برد متوالی/ پگاه برای تصاحب رده دوم به میدان می رود

به گزارش خبرنگارمهر، نهمین هفته از رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور فردا در تهران و 5 شهرستان پیگیری می شود. در این هفته از بازی ها تیم پردیس متحد قزوین که یکشنبه گذشته با شکست برابر پیکان به رده دوم جول سقوط کرد با قرعه استراحت روبه رو است. سایر بازی ها طبق برنامه انجام می شود:

پیکان تهران - بانک صادارات مشهد (تهران - ساعت 15)

اگرچه خودروسازان در صدرجدول هستند اما امید دارند با ادامه روند پیروزی فاصله امتیازی خود را نسبت به رقیبانشان و به خصوص پردیس افزایش دهند. تاکنون هیچ تیمی حتی قزوینی ها که نامداران والیبال را در اختیار دارند نتوانسته اند حریف پیکان شوند اما بازیکنان مشهدی بانک صادرات امید دارند تا حداقل بتوانند درتهران بازی پایاپایی را برابر مدافع عنوان قهرمانی انجام دهند.

داوران: شاهمیری، سلیمانی ناظر: راهجردیان

استقلال گنبد - پگاه ارومیه (گنبد - ساعت 17)

گنبدی ها که هفته گذشته به علت مشکلات مالی نتوانستند دیدار با بانک صادرات مشهد را انجام دهند پس از کش و قوس های فراوان خود را مهیای بازی این هفته کرده اند. اما از شانسی که دارند میزبان تیمی هستند که به شدت دنبال پیروزی های پی درپی است. بازیکنان رسول بنایی در صورت پیروزی در بازی چهارشنبه می توانند برای صعود به رده دوم جدول امیدوارتر باشند. همین موضوع انگیزه های آن ها را برای شکست استقلال بیشتر می کند.

داوران: پورکاشیان، ذوقی ناظر: جلایر

سایپا تهران - گل گهر سیرجان (تهران - ساعت 17)

در روزی که پردیس بازی نمی کند، پیکان و پگاه هم دیدارهای به نسبت راحتی را در پیش دارند بازیکنان سایپا هم می توانند یک پیروزی دیگر به نام خود ثبت کنند. اگرچه سیرجانی ها که در حال حاضر در رده دهم جدول ایستاده اند گاهی نتایج دور از ذهن کسب می کنند اما حتی تصور پیروزی آنها مقابل سایپا آن هم دور از تماشاگران خودی بعید به نظرمی رسد.

داوران: فیروزی، سلقی ناظر:حاتمی

تربیت یزد - پتروشیمی بندر امام ( یزد - ساعت 17)

یزدی ها فردا میزبان تیمی هستند که فقط نام بزرگی دارد. نتیجه تلاش شاگردان ست کوویچ در طول بازی های گذشته چیزی بیشتر از 9 امتیاز و رده یازدهم جدول نبوده است. بازیکنان تربیت یزد که تا این هفته از مسابقات عملکرد قابل قبولی داشته اند به راحتی می توانند با برتری در دیدار فردا جمع امتیازاتشان را به 13 برسانند.

داوران حق بین، عابدزاده ناظر: صدری

شهرداری همدان - استیل آذین تهران (همدان - ساعت 17)

هر دو تیم 11 امتیاز دارند. اما شاگردان فرهاد داخم سه پله پائین تر از حریف تهرانی خود هستند. دو تیم نقطه ضعف و قوت خاصی نسبت به هم ندارند. آن ها می توانند ارائه گر بازی نزدیکی باشند که نتیجه آن تنها تغییر در میانه جدول است.

داوران: انصاری، آقایی ناظر: صباغ

ارومدشت ارومیه - اتکا تهران (ارومیه - ساعت 18)

والیبالیست های اتکا با افکار ابراهیم وادی به ارومیه می روند به این امید که این شهرستان را دست پر ترک کنند و امتیازات خود را به 13 برسانند. تحقق این امر بعید به نظر نمی رسد چراکه تاکنون بازیکنان ارومدشت تیم های زیادی را در افزایش امتیازاتشان یاری کرده اند.

داوران: کاظمی، ارجمندی ناظر: درخشنده

رده بندی تیم های شرکت کننده در رقابت های لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور تا پایان مسابقات هفته هشتم به این شرح است:

1- پیکان (14 امتیاز)

2- پردیس متحد قزوین (14 امتیاز)

3- پگاه ارومیه (12 امتیاز)

4- سایپا تهران (12 امتیاز)

5- بانک صادرات مشهد (11 امتیاز)

6- تربیت یزد (11 امتیاز)

7- استیل آذین تهران (11 امتیاز)

8- اتکا تهران (11 امتیاز)

9- شهرداری همدان (11 امتیاز)

10- گل گهر سیرجان (9 امتیاز)

11- پتروشیمی بندرامام (9 امتیاز)

12- ارومدشت ارومیه (9 امتیاز)

13- استقلال گنبد (8 امتیاز)