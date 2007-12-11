باند میانگذر دریاچه ارومیه امسال به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی اصغر ضمیری پیش از ظهر امروز در جریان بازدید خبرنگاران از روند اجرایی این طرح اظهار داشت: در حال حاضر روند اجرایی پروژه با تزریق اعتبارات جدید توسط مسئولان استانی به خوبی در حال پیشرفت است.

وی میزان پیشرفت فیزیکی پل میانگذر شهید کلانتری را 76 درصد اعلام کرد و افزود: برای اجرای این مرحله اعتباری بالغ بر 800 میلیارد ریال هزینه شده است که 100 میلیارد ریال آن به صورت تسهیلات بانکی به پروژه تزریق شده است.

ضمیری با اشاره به روند کار طبق برنامه بندی شده افزود: پل قوسی وسط برای انتقال به محل نصب به زودی آماده می شود و برای انتقال آن و تکمیل باند اول از 19 آذرماه سالجاری تا 45 روز وقت داریم.

وی اضافه کرد: کار هدایت عرشه باند اول بر روی پایه های بتنی (کیسونها) از دو طرف ادامه دارد و تا کنون از طرف تبریز شش دهنه و از طرف ارومیه سه دهنه پیشرفت کرده ایم.

ضمیری یادآورشد: برای اتمام پروژه 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز خواهیم داشت.

یکی از تکنسین های اجرایی این پروژه نیز در گفتگو با خبرنگار افزود: پل میانگذر دریاچه ارومیه بعد از اتمام 27 متر عرض خواهد داشت که این میزان شامل 5/9 متر دو باند رفت و برگشت، پنج متر در وسط طرح برای عبور قطار و 5/1 متر در کناره های پل به عنوان پیاده روست.

فرزاد صفا در خصوص سایر ویژگی های فیزیکی پل گفت: پل هزار و 276 متر طول خواهد داشت و اختلاف سطح آن در وسط شش متر خواهد بود.

وی اضافه کرد: پل فلزی بر روی هر یک از 14 پایه بتنی با چهار شمع عمودی و 16 شمع مایل بیش از 80 متر در عمق دریاچه کوبیده شده اند و دو پایه بتنی در وسط قوسی پل بر آنها سوار می شود.

وی افزود: هریک از این پایه های به وسیله شش پایه عمودی و20 پایه مایل به کف دریاچه نصب شده اند.

صفا مهر تابستان گرم و زمستان بسیار سرد را مانع طبیعی پیشرفت کار اعلام کرد و گفت: این امر موجب می شود در برخی مواقع برای تطبیق کار زمان زیادی از سوی کارگران اجرایی طرح صرف شود.

وی یادآورشد: آزمایشات انجام شده نشان می دهد میزان اکسیژن موجود آب دریاچه ارومیه 30 بار از آب های آزاد کمتر است و این پدیده میزان فرسودگی پایه های فلزی را به شدت کاهش می دهد.

پل میانگذر به منظور ایجاد تعادل آب در شمال وجنوب دریاچه ارومیه با هدف حفظ سیستم طبیعی این پارک ملی احداث شده است.

با آغاز بهره برداری پل میزان دسترسی مناطق مرزی کشورمان به شمال عراق، ترکیه و بنادر مدیترانه 200 کیلومتر کاهش می یابد.

اجرای این پل در سال 58 آغاز شده و اکنون با گذشت سالها هنوز به بهره برداری نرسیده است. اولین بار کلنگ این پروژه توسط وزیر راه وقت شهید موسی کلانتری به زمین زده شد.