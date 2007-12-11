حداقل هفت مربی کره ای به ایران می آیند / کورکورانه از خودمان دفاع نمی کنیم

جمشید اصغری در حاشیه بازدید مربیان تیم ملی از اردوی امیدهای المپیک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سومین اردوی امیدهای دیدارهای 2010 گوانگ جو چین و 2012 المپیک لندن از هفته گذشته در چهار رده سنی زیر 14 سال در اصفهان آغاز شده است. این اردو در مراحل اول با حضور مربیان ایرانی پیگیری می شود تا این مربیان به یک خود باوری برسند.

وی افزود: قطعا این مربیان از تجربیات خود استفاده می کنند اما نیاز به کسب اطلاعات به روز می باشند به همین منظور در پایان سال در یک دوره تکنیکی شرکت خواهند کرد. به هر حال این ورزشکاران از امیدهای ایران برای مسابقات آینده محسوب می شوند و باید سرمایه گذاری دراز مدتی برای آنان انجام داد .

اصغری ادامه داد: تیم جوانان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در دمشق نتایج خوبی گرفت اما ما هم از این نتایج کورکورانه دفاع نمی کنیم چون بسیاری از تیم های برتر آسیا نیامده بودند. اگرنگاهی به امتیازات ورزشکاران بیاندازیم، می بینیم که ورزشکاران جوان ما توان رقابت با صاحب نام های آسیایی را هم داشتند و شاید درآن صورت تنها در تعداد مدالها کاهش داشتیم اما از نظر سطح دیدارها به آنها نزدیک بودیم.

خالقی با بیان اینکه باید سیستم و الگوگیری صحیحی را در تمرینات و اردوها پایه ریزی کنیم، گفت: برای گرفتن نتیجه خوب نیاز به حضور مربیان با تجربه خارجی و با علم جهان هستیم. به همین منظور هم محتشمی با فدراسیون کره شمالی مذاکراتی کرده است. پیرو این صحبتها اعتبارات لازم برای استخدام یک مربی زبده برای تیم ملی و 7 مربی برای استانها از کره شمالی در نظر گرفته شده و در سال آینده این نفرات به ایران می آیند.

دبیر فدراسیون تصریح کرد: مربیان کره ای و چینی در سطح آسیا با یک سیستم کار می کنند بنابراین برای ما حضور این مربی از هر دوی این کشورها برای ما مهم است به طوریکه در نظر داریم زمینه را برای استخدام مربیان چینی هم فراهم کنیم.