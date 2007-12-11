مجلس با فوریت متمم 1.2 میلیارد دلاری بودجه 86 مخالفت کرد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز بررسی دو فوریت لایحه اصلاح جداول 4 و 8 قانون برنامه چهارم توسعه و متمم بودجه سال 86 کل کشور جهت تأمین اعتبار مورد نیاز واردات کالاهای اساسی را بررسی کردند که پس از اظهار نظر موافقان و مخالفان دو فوریت، نمایندگان با 96 رأی موافق، 87 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموعه 216 نماینده حاضر با دو فوریت آن مخالفت کردند.

سپس یک فوریت این لایحه به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 95 رأی موافق و 69 رأی مخالف و 18 رأی ممتنع از 216 نماینده حاضر با یک فوریت آن نیز مخالفت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه دو فوریتی به دولت اجازه داده می شد نسبت به برداشت مبلغ یک میلیارد و 200 میلیون دلار از حساب ذخیره ارزی اقدام و برای تأمین اعتبار خرید و واردات کالاهای اساسی و ضروری به صورت ارزی هزینه کنند.