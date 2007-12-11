"آن دو" فصل را از دست داد

نعمتی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "قرار بود "آن دو" آذرماه کلید بخورد و بخش‌هایی از آن فصل زمستان در ترکیه فیلمبرداری شود، اما به دلیل فراهم نشدن شرایط ساخت آن فعلا منتفی است. البته قصد دارم دی‌ماه فیلم کوتاه "دو نفر" را بسازم و یکی از بازیگران آن را هم انتخاب کرده‌ام. در حال تست گرفتن از بازیگر دیگر فیلم هستم که مردی 50 ساله و آذری‌زبان است."

نمایی از فیلم "آن سه"

وی درباره ساخت فیلمنامه "کسی در راه است" نیز گفت: "این فیلم که احتمالا تهیه‌کنندگی آن بر عهده محمدرضا شرف‌الدین خواهد بود اواخر اسفندماه وارد مرحله فیلمبرداری می‌شود. این فیلم نیز در ادامه فضای "آن سه" است و باید در زمان تغییر فصل زمستان و آغاز بهار فیلمبرداری شود."

نعمتی افزود: "البته فیلمنامه دیگری نیز با نام موقت "هفت" آماده ساخت دارم که قصه‌ای شهری دارد و باید اردیبهشت‌ماه در لوکیشن‌های فیلم "آن سه" فیلمبرداری شود. هنوز برای ساخت یکی از این دو فیلمنامه تصمیم قطعی نگرفته‌ام. اما به زودی ساخت یک فیلم بلند جدید را آغاز خواهم کرد."

نعمتی با فیلم "آن سه" در چهارمین دوره جشنواره فیلم دبی حضور دارد. این فیلم تاکنون در جشنواره‌هایی چون استکهلم، پوسان، ورشو، هاوایی، لوکارنو و جوایز آسیا پاسیفیک به نمایش درآمده و جوایز متعددی از آن خود کرده است.