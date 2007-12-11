جبهه هیچ رابطه رسمی با دولت ندارد/ در انتخاب کاندیداها سهمیه بندی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست خبری جبهه متحد اصولگرایان که صبح امروز برگزار شد سخنرانان این جلسه پس از سخنرانی خود به سئو الات خبنگاران پاسخ گفتند.

در ابتدای جلسه پرسش و پاسخ، خبرنگاری از شهاب الدین صدر پرسید آیا جبهه متحد اصولگرایی قصد دارد که به یک حزب تبدیل شود که وی پاسخ داد: جبهه متحد اصولگرایی قاعدتا بر اساس شاخص هایی که رهبرمعظم انقلاب درباره گفتمان اصولگرایی بیان کردند شکل گرفته و اعتقاد ما این است که بر اساس فرمایشات رهبری معظم انقلاب گفتمان اصولگرایی باید تداوم یابد.

وی افزود: راه حل مشکلات کشور ما این است که با تکیه به مبانی و اصول و ارزش ها برای مشکلات چاره اندیشی کنیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان گفت: ما معتقدیم تمامی موضوعات باید در چارچوب گفتمان اصولگرایی و شاخص های هشت گانه ای که رهبر معظم انقلاب آنها را برشمردند حرکت کنیم.

وی تاکید کرد: ما گفتمان اصولگرایی را به عنوان یک جریان اصیل در کشور می دانیم و نگاهمان به جبهه متحد اصولگرایان به عنوان یک حزب و گروهی که در کشور بخواهد تابلویی داشته باشد و کار حزبی کند نیست.

صدر ادامه داد: یکی از عواملی که باعث شده جبهه متحد اصولگرایان تعامل خوبی با سایر گروه های اصولگرا و همچنین علاقه مندان به اصولگرایی داشته باشد این است که نگاه ما به جبهه متحد اصولگرایان به هیچ وجه گروهی و حزبی نیست.

وی خاطر نشان کرد: البته جریانهای مختلفی که در این اضلاع سه گانه جبهه متحد فعالیت می کنند چارچوب های مشخصی دارند ولی اساسا نگاه به جبهه متحد نگاه حزبی وگروهی نیست و ما به این روش کار را جلو می بریم و تا کنون نیز نتایج خوبی را به دست آورده ایم.

صدر تاکید کرد که جبهه متحد اصولگرایان تعلقات حزبی وگروهی ندارد.

زارعی عضو دیگر جبهه متحد اصولگرایان و عضو رایحه خوش خدمت نیز در پاسخ به سئوالی در خصوص رابطه جبهه متحد اصولگرایان با دولت گفت: جبهه متحد اصولگرایان یک مجموعه نسبتا وسیعی از افرادی که اصولگرایی را جزء مبانی فکری و فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود می دانند است که در این مجموعه افراد مختلفی هم از دستگاه های دولتی حضور دارند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان متذکر شد: جبهه متحد هیچ گونه رابطه ای رسمی با دولت فعلی ندارد هر چند که جبهه متحد اصولگرایان مدافع حرکت، رویکرد و فعالیت های دولت نهم است و تلاش می کنند تا فضایی فراهم شود که همانطور که در مجلس هفتم به خواست ها ونیازهای مردم با سرعت و کیفیت پاسخ داده می شود در مجلس هشتم نیز شاهد این روند باشیم.

وی تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان یک مجموعه دولتی نیست، بلکه یک مجموعه خود جوش است و بر اساس تعهدات مجموعه ای اصولگرایان تشکیل شده است.

زارعی اظهار داشت: امروز مجموعه جبهه متحد اصولگرایان را در سایر استانها و شهرستانها تعمیم داده شده است به طوری که شاهد شکل گیری یک مجموعه بزرگی از اصولگرایان در کشور هستیم.

در ادامه این نشست زاکانی یک عضو دیگر جبهه متحد اصولگرایان نیز در پاسخ به سئوالی در خصوص ارزیابی جبهه متحد اصولگرایان در رابطه با گرانی های اخیر، گفت: تورم و گرانی وجود دارد و هیچ کس نمی تواند آن را نفی کند. اما به نظر بنده بیشتر باید به علت ها پرداخت تا بتوان تدبیری درست اندیشید.

وی افزود: تلاش هایی که توسط دست اندرکاران، مجریان و عناصر دولت ومجلس در این زمینه شکل می گیرد می تواند باعث کنترل تورم و بهبود شرایط شود.

زاکانی یکی از انتقادات وارد به گرانی را پرداختن تنها به یک علت آن هم توسط دست اندرکاران ارزیابی کرد وگفت: برخی در تحلیل موضوعات تنها یک بعد را مد نظر قرار می دهند و به همه ابعاد موضوع نمی پردازند در حالیکه ما باید به عنوان سیاستمداران کشور همه واقعیت ها را به مردم منتقل کنیم.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان یکی از علت های مشخص گرانی را بالا رفتن قیمت نفت عنوان کرد و اظهار داشت: این افزایش قیمت باعث شده تا وارداتمان 16 درصد با قیمت بیشتری نسبت به گذشته خریداری شود.

زاکانی عوامل دیگر گرانی در کشور را افزایش نقدینگی، بالا رفتن بودجه های عمرانی، افزایش تقاضا، اثرات تلاش مضاعف دولت نسبت به برخی تصمیمات که از جنس دوره تحولی است و شامل موضوع سهمیه بندی بنزین می شود، دانست و گفت: موضوعاتی مانند سهمیه بندی بنزین، کشور را نجات می دهد در عین اینکه سختی هایی را نیز خواهد داشت.

وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش جدی دولت و مجلس شاهد مهار تورم باشیم.

صدر در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه چند درصد نامزدهای جبهه متحد در حوزه های مختلف مشخص شده اند، اظهار داشت: تا کنون در شهرستانها و حوزه های انتخابیه روند خوبی طی شده است اما اکنون نمی توان عدد مشخصی را به صورت مثلا 100 نفر و یا 30 درصد بیان کرد.

وی اعداد ذکر شده را تنها تخمین هایی دانست و ادامه داد: در آخرین همایش دبیران استانی جبهه متحد اصولگرایان که چندی پیش برگزار شد دوستان ما تلاش کردند تا در سراسر کشور فرآیند را به خوبی جلو ببرند.

صدر خاطر نشان کرد: بخش عمده ای از کارها انجام شده است و ما به ترتیب و بر اساس مراحل ترسیم شده تلاش می کنیم تا به نامزدهای واحدی درانتخابات مجلس هشتم دست یابیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین درباره بررسی فهرست کاندیدای تهران خاطر نشان کرد: هنوز بررسی مصادیق دراین خصوص آغاز نشده اما ما از تمامی گروه هایی که در جبهه متحد و یا خارج از آن با ما اتحاد و هم اندیشی دارند خواسته ایم تا لیست ها و افراد مورد نظر خود را به ما ارائه کنند.

صدر خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان از همین جا اعلام می کند و از همه گروه های دلسوز اصولگرا می خواهد تا آنان نیز افراد مورد نظر خود را برای انتخابات مجلس هشتم به ما معرفی کنند به دلیل اینکه تنها چیزی که برای ما تعیین کننده است شاخص هایی است که برای کاندیداها در جبهه متحد در نظر گرفته ایم.

وی یاد آورشد: اکنون در خصوص سیاست تنظیم فهرست تهران فعالیت می کنیم و تلاش می کنیم تا قبل از دی ماه و قبل از آغاز ثبت نام ها لیست نهایی را اعلام کنیم.

صدر خاطر نشان کرد: جبهه متحداصولگرایان تلاش می کند هر 30 نفری را که در فهرست تهران برای انتخابات مجلس هشتم قرارمی دهند را با تفاهم کامل و اتفاق آراء در شورای مرکزی تعیین کنند و اکنون در حال فراهم نمودن مقدمات این کار هستیم.

دبیر اجرایی جبهه متحد اصولگرایان همچنین گفت: برخی گمانه زنی هایی در این خصوص مطرح می شود که جبهه متحد اصولگرایان بر اساس سهمیه بندی پیش می رود اما تلاش ما بر این امر متمرکز است که 30 نفر لیست تهران را با تفاهم کامل مشخص کنیم.

وی خاطر نشان کرد: جبهه متحد اصولگرایان تلاش می کند تا قبل از آغاز ثبت نام ها هم در تهران و هم در سایر حوزه های انتخابیه فهرست نهایی را تعیین و اعلام نماید.

زاکانی نیز در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان در انتخابات مجلس هشتم تنها یک لیست را ارائه خواهند کرد یا خیر، گفت: در تمامی انتخابات لیست های مختلفی ارائه می شود و شما انتخاباتی را سراغ ندارید که تنها یک لیست از یک جناح و گروه اعلام شود به دلیل اینکه برخی سلایق خاص دیگری را دنبال می کنند.

وی افزود: در این میان مهم این است که تلاش ها به سمتی معطوف گردد تا حداکثر اصولگرایان به هدف خود و هماهنگی مورد نظر دست یابند.

زاکانی ادامه داد: زمینه این امر کاملا مهیاست و کسانی که در جبهه متحد اصولگرایان حضور دارند هم خود را اصولگراتر از دیگران نمی دانند و تلاش می کنند تا همه اصولگرایان در یک مجموعه قرار بگیرند.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در ادامه به رایزنی های جبهه متحد اصولگرایان با گروه های دیگر اصولگرا اشاره کرد و افزود: ما حصل این جلسات تفاهمات بسیار خوبی بوده است و اگر گروهی وجود دارد که می خواهد به این جمع بپیوندد ما از آن استقبال می کنیم چرا که در آینده ای نزدیک با جمع افزون تری کار را دنبال خواهیم کرد.

وی خاطر نشان کرد: نظر مثبتی نسبت به اصل جبهه متحد اصولگرایان وجود دارد و برخی از بحث ها و گمانه زنی هایی که صورت می گیرد شاید به خاطر کم اطلاعی برخی افراد باشد.

زاکانی متذکر شد: جبهه متحد اصولگرایان هنوز ورودی به لیست ها پیدا نکرده است و در انتخاب کاندیداها سهمیه بندی را دنبال نمی کند بلکه اساس کار خود را بر رعایت شرایط و ارزش ها گذاشته است.

این فعال سیاسی خاطر نشان کرد: ما به هیچ وجه نفی هیچ کس را در دستور کار خود قرار نداده ایم و جلساتی را با آقایان لاریجانی، رضایی و قالیباف تا کنون داشته ایم و آنان نیز تعاملاتی را به صورت جدی با ما برقرار کرده اند واین مباحث سیر خود را دنبال می کند.

وی همچنین گفت: جبهه متحد اصولگرایان به غیر از این گروه ها با سایر دوستانی که با ما تفاوت دارند نیز تعاملاتی را انجام داده است.

خبرنگاری پرسید، زنان اصولگرا چند درصد از فهرست نهایی را تشکیل خواهند داد که زاکانی پاسخ داد: با خواهران اصولگرای خود به صورت فردی و جمعی جلساتی را داشته ایم و به اعتقاد ما نمی توان عددی را برای حضور زنان اصولگرا در فهرست نهایی جبهه متحد تعیین کرد. به این علت خواهران با ظرفیت بالایی در جامعه ما حضور دارند.

زاکانی تاکید کرد: حضور فعال و حداکثری زنان اصولگرا مد نظر ماست و تا کنون خواهران اصولگرا از ما چنین درخواستی را نداشته اند و اگر آنان بگویند 30 درصد ما خواهیم گفت چرا این سهمیه 35 درصد نباشد؟