ملت های آزاده دنیا در انتظار تحقق جامعه اسلامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عزیز جعفری شامگاه پنجشنبه در جشنواره ملی انصار (تقدیر از حلقههای میانی برتر نهضت اجتماعی جوانان) که در محل نمایشگاههای دائمی آستان قدس رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در مسیر گام دوم قرار داریم و تحقق بیانیه گام دوم بسیار حائز اهمیت است.
مسؤول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله (ع) ادامه داد: رشد انقلاب باید با سرعت بیشتری این مسیر را طی کند و در گام دوم باید به جامعه نمونه اسلامی در راستای تمدن اسلامی برسیم.
رسالت جریان حلقههای میانی به میدان آوردن مردم است
وی با بیان اینکه اگر دستگاهها اسلامی شود، جامعه اسلامی میشود و فساد برچیده خواهد شد، افزود: رهبر معظم انقلاب تاکید دارند که رسالت جریان حلقههای میانی به میدان آوردن مردم است. بزرگترین و مهمترین دغدغه شهدا، جهاد در این مقطع بود.
جعفری با اشاره به آیه ۱۷۰ سوره مبارکه آل عمران ابراز کرد: خداوند در این آیه در خصوص شهدا میفرماید: «فَرِحینَ بِما آتاهُمُ اللَّهُ مِن فَضلِهِ وَیَستَبشِرونَ بِالَّذینَ لَم یَلحَقوا بِهِم مِن خَلفِهِم أَلّا خَوفٌ عَلَیهِم وَلا هُم یَحزَنونَ»، آنها بخاطر نعمتهای فراوانی که خداوند از فضل خود به ایشان بخشیده است، خوشحالند؛ و بخاطر کسانی که هنوز به آنها ملحق نشدهاند خوشوقتند؛ (زیرا مقامات برجسته آنها را در آن جهان میبینند؛ و میدانند) که نه ترسی بر آنهاست، و نه غمی خواهند داشت.
مسؤول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله (ع) با بیان اینکه مطمئن باشید خدا راه را نشان میدهد و شهدا یکی از واسطههای نشان دادن راه هستند، افزود: خدا این اذن را به آنها عطا کرده است چرا که در قرآن میفرماید شهدا زنده هستند و نزد خداوند روزی میخورند؛ بنابراین حامی شما غیر خدا، شهدا هستند و با راهنمایی و الهامات شهدا، راه و هدف سریعتر محقق میشود.
وی با اشاره به اینکه شهدا از جایگاه والایی برخوردار هستند و اختیارات روح آنها متفاوت از سایر ارواح متوفیان است، گفت: بر طبق بیانات رهبر معظم انقلاب، این شهدا تا زمانی که زنده هستند با جسم به اسلام خدمت میکنند و وقتی شهید میشوند با روح خود به اسلام خدمت میکنند.
جعفری به اثرگذاری و موفقیتهای جبهه مقاومت اشاره کرد و گفت: انقلاب اسلامی ایران در جنگ ۸ سال دفاع مقدس، مقابل ابرقدرتها ایستادگی کرد و به پیروزی رسید. عراق نیز با الهام گرفتن از ایستادگی جبهه مقاومت توانست بر داعش غلبه کند و مقاومت فلسطین و غزه نیز از همین مسیر نشأت گرفته است.
مسؤول قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله (ع) اظهار کرد: دنیای امروز یعنی دنیای ملتهای آزاده و جوامع اسلام منتظر الگوسازی از جامعه اسلامی هستند و این مهم با به میدان آمدن مردم متدین و حزب الهی، محقق میشود.
وی با بیان اینکه رسالت حلقههای میانی توانمند سازی و اجماع ظرفیتهای موجود است، افزود: باید با نشستهای توانمندسازی و انتقال تجربه در شعاع بزرگتر، به رشد و ارتقای کیفی گروههای پایین و ضعیفتر کمک کنند.
جعفری به ضرورت شبکه سازی و هم افزایی گروههای میانی اشاره کرد و گفت: شبکه سازی و هم افزایی گروههایی که در یک موضوع فعالیت میکنند بسیار حائز اهمیت است. برای اثرگذاری هر چه بیشتر باید گروه سازی تکثیر شود. «حزب الله هم الغالبون» با حضور درصد بالایی از حلقههای میانی در میدان عمل محقق و اتفاقات بزرگی رقم میخورد.
