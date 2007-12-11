تکرار اجرای قطعات موسیقی مرسوم است

رهبر ارکستر ملی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : شیوه اجرای ارکستر موسیقی ملی با ارکستر سمفونیک متفاوت است چراکه ارکستر سمفونیک یک مجموعه نت از نت های آهنگسازان بزرگ دنیا همراه با رپرتوارهای غنی از موسیقی جهانی را در یک کتابخانه در اختیار دارد ولی شرایط ارکستر ملی چنین نیست و آهنگسازان باید ابتدا قطعاتی را بسازند،ارکستراسیون کنند و بعد در اختیار نوازندگان و رهبران ارکستر قرار دهند .

فرهاد فخرالدینی در ادامه در باره برنامه این ارکستر در جشنواره گقت : ارکستر موسیقی ملی در جشنواره بیست و سوم مجموعه قطعاتی از موسیقی ایرانی با صدای سالار عقیلی و همچنین چند قطعه آذری با صدای رشید وطن دوست اجرا خواهد کرد و در این اجرا تنها دو قطعه تازه همراه با گزیده قطعاتی که در گذشته اجرا کرده ایم را بار دیگر خواهیم نواخت.

وی درباره چگونگی حضور گروه های موسیقی در بخش بین الملل جشنواره گفت : حضور گروه های موسیقی در بخش بین الملل اتفاق خجسته ای است اما باید در نظرداشت که حضور این گروه های موسیقی خارجی بسیار پرهزینه است و برای دعوت گروه های شاخص موسیقی باید بودجه های مناسبی برای تجهیز سالن های متعدد در اختیار برگزار کنندگان جشنواره قرار گیرد.

فخرالدینی در پایان متذکر شد : به عقیده من با تخصیص بودجه مناسب می توان در طول سال به طور جداگانه گروه های شاخص موسیقی دنیا را به صورت موضوعی برای اجراهای متنوع دعوت کرد.

لازم به ذکر است که پیش از این قرار بود کنسرت موسیقی ارکستر ملی به رهبری "حسین دهلوی" در بیست و سومین جشنواره موسیقی فجر اجرا شود ولی پس از انصراف این هنرمند پیشکسوت ،کنسرت ارکستر ملی با رهبری فرهاد فخرالدینی در روزهای 3 و 4 دیماه در تالار وحدت برگزار می شود.