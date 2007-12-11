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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۴

تکمیلی/ سخنگوی قوه قضائیه:

به دستور دادستان تمامی اتهامات موسویان توسط بازپرس جدید رسیدگی می شود

به دستور دادستان تمامی اتهامات موسویان توسط بازپرس جدید رسیدگی می شود

سخنگوی قوه قضائیه با تاکید بر اینکه "بنده در جلسه مطبوعاتی قبل از بی گناهی متهم در مورد دو اتهام اول استفاده کردم و نه تبرئه وی" گفت: به درخواست دادستان تمامی اتهامات موسویان مجددا توسط بازپرس جدید رسیدگی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: انتظار داریم آنچه که به حیطه پرونده برمی گردد عینا نقل شود و باید بگویم در پرونده موسویان بنده در جلسه قبل از کلمه تبرئه و محکومیت استفاده نکردم  و این گونه بیان کردم که  موسویان در دو مورد بی گناه و در یک مورد گناهکار شناخته شده است. که بی گناهی در دادسرا به وسیله منع تعقیب و در دادگاه به وسیله حکم تبرئه به منصه ظهور می رسد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه بنده از کلمه تبرئه و محکومیت استفاده نکرده ام و این کلمات در شأن دادگاه است گفت: برخی می گویند که استفاده از کلمات  تبرئه و محکومیت اشتباه است که باید گفت به کار بردن این دو کلمه قطعا اشتباه است. و حقوق ناخوانده ها هم این امر را هم می دانند.

وی  ادامه داد: قاضی ما مستقل است و شان قضاوت همین است ، نظری را می دهد که ممکن است یک عده خوششان بیاید و عده ای دیگر بدشان آید.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وقتی پرونده به این شکل مطرح می شود بایستی در مرحله دادسرا به تایید دادستان برسد و دادستان حق دارد به این پرونده و اتهامات اعتراض کند و اگر موافق بود که تمام می شود و اگر مخالفت کرد مجدد در آن بخشی که مد نظر دادستان است پرونده با کیفر خواست در دادگاه مطرح می شود.

جمشیدی مجدد تاکید کرد: دادستان می تواند در مقابل قراری  که در  دادسرا صادر می شود مخالفت و یا موافقت کند و در شرایطی که اگر موافقت کرد با قرار بازپرس  و یا دادیار تمام می شود و اگر مخالفت نمود تبعا یا بازپرس نظر دادستان را می پذیرد و یا نمی پذیرد و اگر در نهایت مجرمیت بعنوان قرار نهایی صادر شود، پرونده به دادگاه می رود و دادگاه نیز می تواند همه آن را بپذیرد و بر اساس آن حکم صادر کند و یا می تواند نپذیرد اما در نهایت رای نهایی با قاضی دادگاه است.

وی خاطرنشان کرد: دادستان تهران پس از بررسی پرونده موسویان به سه قرار صادره اعتراض کرد و پرونده برای بررسی مجدد به بازپرس جدید ارجاع داده شد که درحال حاضر در دستور کار بازپرس جدید قراردارد و اگر به هر نتیجه ای رسید و قرار منع تعقیب بود باید در مرحله دادسرا تمام شود و اگر قرار آن مجرمیت باشد با کیفرخواست به دادگاه می رود و دادگاه یا تبرئه می کند و یا محکوم می کند و این روند پرونده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با برگزاری دادگاه موسویان گفت: در دادسرا پرونده و تحقیقات غیرعلنی و در دادگاه علنی است مگر این که قاضی تشخیص دهد.

وی تصریح کرد: تمامی اتهامات باید مجدد توسط بازپرس جدید رسیدگی شود.

کد مطلب 602567

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