به دستور دادستان تمامی اتهامات موسویان توسط بازپرس جدید رسیدگی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا جمشیدی صبح امروز در یک نشست خبری در جمع خبرنگاران گفت: انتظار داریم آنچه که به حیطه پرونده برمی گردد عینا نقل شود و باید بگویم در پرونده موسویان بنده در جلسه قبل از کلمه تبرئه و محکومیت استفاده نکردم و این گونه بیان کردم که موسویان در دو مورد بی گناه و در یک مورد گناهکار شناخته شده است. که بی گناهی در دادسرا به وسیله منع تعقیب و در دادگاه به وسیله حکم تبرئه به منصه ظهور می رسد.

جمشیدی با تاکید بر اینکه بنده از کلمه تبرئه و محکومیت استفاده نکرده ام و این کلمات در شأن دادگاه است گفت: برخی می گویند که استفاده از کلمات تبرئه و محکومیت اشتباه است که باید گفت به کار بردن این دو کلمه قطعا اشتباه است. و حقوق ناخوانده ها هم این امر را هم می دانند.

وی ادامه داد: قاضی ما مستقل است و شان قضاوت همین است ، نظری را می دهد که ممکن است یک عده خوششان بیاید و عده ای دیگر بدشان آید.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت: وقتی پرونده به این شکل مطرح می شود بایستی در مرحله دادسرا به تایید دادستان برسد و دادستان حق دارد به این پرونده و اتهامات اعتراض کند و اگر موافق بود که تمام می شود و اگر مخالفت کرد مجدد در آن بخشی که مد نظر دادستان است پرونده با کیفر خواست در دادگاه مطرح می شود.

جمشیدی مجدد تاکید کرد: دادستان می تواند در مقابل قراری که در دادسرا صادر می شود مخالفت و یا موافقت کند و در شرایطی که اگر موافقت کرد با قرار بازپرس و یا دادیار تمام می شود و اگر مخالفت نمود تبعا یا بازپرس نظر دادستان را می پذیرد و یا نمی پذیرد و اگر در نهایت مجرمیت بعنوان قرار نهایی صادر شود، پرونده به دادگاه می رود و دادگاه نیز می تواند همه آن را بپذیرد و بر اساس آن حکم صادر کند و یا می تواند نپذیرد اما در نهایت رای نهایی با قاضی دادگاه است.

وی خاطرنشان کرد: دادستان تهران پس از بررسی پرونده موسویان به سه قرار صادره اعتراض کرد و پرونده برای بررسی مجدد به بازپرس جدید ارجاع داده شد که درحال حاضر در دستور کار بازپرس جدید قراردارد و اگر به هر نتیجه ای رسید و قرار منع تعقیب بود باید در مرحله دادسرا تمام شود و اگر قرار آن مجرمیت باشد با کیفرخواست به دادگاه می رود و دادگاه یا تبرئه می کند و یا محکوم می کند و این روند پرونده است.

سخنگوی قوه قضائیه در ارتباط با برگزاری دادگاه موسویان گفت: در دادسرا پرونده و تحقیقات غیرعلنی و در دادگاه علنی است مگر این که قاضی تشخیص دهد.

وی تصریح کرد: تمامی اتهامات باید مجدد توسط بازپرس جدید رسیدگی شود.