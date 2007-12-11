به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، همایون همتی رایزن فرهنگی ایران در برلین و دکتر تهرانی زاده معاون اطلاع رسانی و همکاری های علمی و بین المللی بنیاد ایران شناسی به همراه اعضای کمیته علمی رایزنی فرهنگی ایران در آلمان، با پروفسور شولتس رئیس دانشکده شرق شناسی، پروفسور ابرت رئیس بخش حقوق قضایی در اسلام و دکتر برینکمان از اساتید دانشگاه لایپزیک دیدار و گفتگو کردند.

در این دیدار همایون همتی زمینه همکاری میان رایزنی فرهنگی ایران در آلمان و نیز بنیاد ایران شناسی با بخش شرق شناسی دانشگاه لایپزیک را بیش از پیش مناسب ارزیابی کرد.

رایزن فرهنگی ایران در ادامه افزود: معاون اطلاع رسانی و همکاری های علمی و بین المللی بنیاد ایران شناسی جهت گشودن باب همکاری به آلمان سفر کرده است.

همتی «بنیاد ایران شناسی» را مؤسسه ای مستقل عنوان کرد و گفت: صبغه کار ما در رایزنی فرهنگی و همچنین بنیاد ایران شناسی صرفا علمی و فرهنگی است لذا دانشگاه لایپزیک می تواند با آرامش خاطر در خصوص همکاری های آتی خود با رایزنی فرهنگی ایران و نیز بنیاد ایران شناسی برنامه ریزی و تصمیم گیری کند.

همچنین تهرانی زاده در این دیدار گفت: در بنیاد ایران شناسی دوره های مختلفی را در خصوص موضوعات مربوط به ایران شناسی تدریس می کنیم و در حال حاضر این دوره ها جملگی صرفا به زبان فارسی ارائه می شوند. در عین حال به دنبال جمع آوری منابع و مدارک مرتبط با ایران شناسی هستیم و کتابخانه پیشرفته ای را نیز در بنیاد ایران شناسی تأسیس کرده ایم که کتب، نشریات و مدارک مربوط به مطالعات ایران شناسی در آن گردآوری شده است.

سپس پروفسور شولتس گفت: ما در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نیاز به اساتید و مدرسان زبان فارسی، روسی، آذری و نیز مدرسان تاریخ روسیه داریم و این اساتید علاوه بر زبان مادری باید زبان آلمانی یا انگلیسی را به خوبی بدانند. در عین حال طرح هایی نیز برای انتشار لغت نامه هایی به زبانهای عربی، انگلیسی، آلمانی و فرانسوی داریم. ما برای پروژه هایمان از سوی شرکتهای صنعتی حمایت مالی می شویم، بنابراین به لحاظ مالی نیز مستقل هستیم.

شولتس تصریح کرد:‌ اگر شما اساتید تاریخ ایران و نیز شیعه شناسان را برای تدریس به اینجا اعزام کنید - که قطعا تسلط بیشتری از ما به این موضوعات دارند - ما نیز متقابلا اساتیدی که تاریخ و سیر اندیشه و فلسفه غرب، اروپا و آلمان را می شناسند به ایران می فرستیم تا بدین گونه پژوهشگران و دانشجویان از آبشخور اصلی سیراب شوند و ریشه های سوءتفاهم و بدفهمی از میان برود. این موضوع نه تنها در مورد تاریخ، دین و فلسفه، بلکه در هنر و ادبیات نیز می تواند مصداق داشته باشد.

در ادامه، پروفسور ابرت، رئیس بخش حقوق قضایی در اسلام دانشکده لایپزیگ نیز بر اهمیت مبادله دانشجو میان ایران و آلمان تأکید کرد و اظهار داشت: برای دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته های اسلام شناسی و نیز زبان عربی، فراگیری زبانهای فارسی، ترکی، اندونزیایی و روسی نیز لازم است زیرا اکنون جمع کثیری از مسلمانان جهان به این زبانها سخن می گویند و این زبانها به دنیای اسلام تعلق دارند.

در این دیدار توافق نامه ای که از سوی مسئولان دانشکده شرق شناسی دانشگاه لایپزیک آماده شده بود به تهرانی زاده ارائه شد که حاکی از آمادگی کامل دانشکده مذکور برای شروع همکاری با بنیاد ایران شناسی بود.

در پایان این دیدار شولتس و ابرت، هیئت ایرانی را به بازدید از کتابخانه دانشکده شرق شناسی لایپزیک دعوت کردند و توضیحاتی درباره موضوعات کتب و نحوه کار کتابخانه در این بازدید ارائه شد.