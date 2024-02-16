تردد در راه های مازندران عادی است/ هشدار سقوط بهمن

سید محسن هاشمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه تصاویرر دریافتی از شبکه‌های هوشمند، در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، سوادکوه، کیاسر و کناره به صورت عادی و روان جریان دارد.

وی افزود: از نظر جوی نیز شاهد بارش باران در اکثر مناطق، مه گرفتگی درکارسالار سوادکوه و ولی آباد کندوان هستیم.

به گزارش مهر، با توجه به نفوذ سامانه سرد و بارشی، مدیریت بحران و هواشناسی مازندران نسبت به سقوط سنگ و بهمن و ریزش در محورهای کوهستانی استان هشدار دادند واز کاربران جاده‌ای خواستند از تردد غیرضرور در محورهای کوهستانی پرهیز کنند.

اعمال محدودیت‌های ترافیکی نیز از ظهر چهارشنبه در راه‌های مازندران آغاز شد و تا صبح شنبه ادامه دارد و محور کندوان عصر جمعه در صورت داربودن ترافیک، با اعلام پلیس راه یکطرفه می‌شود.