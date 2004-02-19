تاكيدمراجع تقليد بر لزوم شركت در انتخابات اول اسفند

به گزارش خبرگزاري مهر، درپيام آيت الله فاضل لنكراني آمده است: دراين ايام ملت بزرگوار و شريف ايران در آستانه انتخابات هفتمين دوره مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته كه از حساسيت خاصي برخوردار است. براهل فهم و دلسوزان دين وكشور واضح است كه مجلس همانطوري كه امام راحل قدس سره الشريف فرمودند در راس همه امور است و صيانت از دين و كشور در سايه مجلسي قوي وكارآمد است. با وجود مجلس، انقلاب پايه هاي مستحكمتري پيدا مي كند و با نبود يا ضعيف بودن آن آسيب مي بيند از اين جهت لازم است ملت فهيم ما خصوصا اهل فكر و صاحبان دانش و انديشه توجه ويژه اي نمايند. ايشان در اين پيام ازهمه احزاب و گروهها و از تمام اقشار ملت خواستند كه با شركت دراين انتخابات استمرارانقلاب كه ثمره خونهاي پاك شهيدان است را تضمين و به اين وظيفه شرعي و ملي عمل نمايند.

همچنين آيت الله مكارم شيرازي نيزدرپيامي مردم را به شركت درانتخابات اول اسفند دعوت كردند. ايشان دراين پيام با اشاره به دخالت بيگانگان درامورداخلي ايران تاكيد كردند: بـا اينكه هنوز پنجه آنها به كشورما بند نشده است وقيحانه و قيم مابانه در امور داخلي ما دخالت مي كنند و نوع « انتخابات مطلوب خود » را براي ما تعيين مي كنند وغيرآن را باطل مي شمـرند, حال خداي نكرده مسلط شوند چه خواهد شد !. درچنين شرايطي دين و ايمان و عقل و وجـدان حكم مي كند كه همه ملت دست به دست هم بدهند و ازاستقلال وانقلابشان پاسداري و حمايت كنند. ايشان با تاكيد براينكه حضورهمه افراد دراين انتخابات از نظر شرعي لازم است از تمام قشرهايي كه به نظام و كشور علاقمند هستند خواستند غيرت ديني و عرق وطن دوستي خود را به كارگيرند و همگي به خاطر خدا و براي مـايوس كردن دشمن دست به دست هم بدهند و اختلاف سليقه ها را با فداكاري كنار بگذارند و انتخـاباتي دشمن شكن به وجود آورند.

حضرت آيت الله مجتبي تهراني نيز در پيامي شركت در انتخابات را بر همگان لازم دانستند.ايشان درپاسخ به پرسشهايي كه درباره انتخابات به عمل آمده نوشتند : پيرو پرسشهاي متعدد كه از اينجانب نسبت به شركت در انتخابات شده است به اطلاع مي رساند : 1 ـ حفظ نظام اسلامي و كيان اسلام از اهم واجبات است .

2 ـ با توجه به اينكه در اين مقطع زماني دشمنان اسلام درصدد تخريب نظام اسلامي هستند لذا شركت درآن برهمگان لازم است .

3 ـ تخريب و يا تضعيف نظام اسلامي به هر شكل آن عملا و يا كتبا و يا قولا و حتي با سكوت مسلما حرام است .

آيت الله حسين مظاهري رييس حوزه عليمه اصفهان نيز با صدور اطلاعيه اي از مردم خواست با حضور گسترده براي انتخاب بهترين و شايسته ترين نمايندگان در روز اول اسفندماه، در پاي صندوق هاي راي حاضر شوند. دربخشي ازاين اطلاعيه اي آمده است: بدون شك شركت در اين امرمهم وانتخاب آگاهانه وعالمانه يك تكليف شرعي ويك وظيفه ملي و يك حق بزرگ براي آحاد واجدين شرايط است و تخلف از آن جايز نيست . آيت الله مظاهري تصريح كرد: امروز با توجه به شرايط حساس داخلي وبين المللي نظام مقدس جمهوري اسلامي به نمايندگاني نياز دارد كه به اهداف و آرمانهاي بلند قائد عظيم الشان اين ملت وبه كلام و راه او معتقد و وفادار باشند .