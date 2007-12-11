دانشگاه آزاد مقابل قزوین به پیروزی دست یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار هفته اول دور برگشت رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور بین تیم های دانشگاه آزاد و هیئت وزنه برداری قزوین به میزبانی قزوین شب گذشته و در سالن وزنه برداری مجموعه ورزشی تختی پیگیری شد که طی آن تیم دانشگاه آزاد توانست با نتیجه 7 بر یک قزوین را شکست دهد. بنابراین گزارش، نتایج این دیدار به شرح زیر است:

دسته 56 کیلوگرم :

1-حسین حمزه سقاءاز دانشگاه آزاد یکضرب: 90کیلوگرم ، دوضرب : 112کیلوگرم ، مجموع : 202کیلوگرم

2-حامد محمدی از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب: 75کیلوگرم ، دوضرب : 80کیلوگرم ، مجموع : 155کیلوگرم

دسته 62 کیلوگرم :

1-ابوالفضل بادکوبه ای از دانشگاه آزاد یکضرب: 123کیلوگرم ، دوضرب : 145کیلوگرم ، مجموع : 268کیلوگرم

2- وحید رودبارانی از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب:110 کیلوگرم ، دوضرب : 130کیلوگرم ، مجموع :240 کیلوگرم

دسته 69 کیلوگرم :

1-سعید بختیاری از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب: 115کیلوگرم ، دوضرب :145 کیلوگرم ، مجموع : 260کیلوگرم

2-فردین پناهی از دانشگاه آزاد یکضرب: 112کیلوگرم ، دوضرب :135 کیلوگرم ، مجموع :247 کیلوگرم

دسته 77 کیلوگرم :

1-میثم تاجیک از دانشگاه آزاد اسلامی یکضرب: 130کیلوگرم ، دوضرب : 158کیلوگرم ، مجموع : 288کیلوگرم

2-داوود عباسی از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب: 105کیلوگرم ، دوضرب : 135کیلوگرم ، مجموع :240 کیلوگرم

دسته 85 کیلوگرم :

1-احد سنجابی از دانشگاه آزاد یکضرب:145 کیلوگرم ، دوضرب : 175کیلوگرم ، مجموع : 320کیلوگرم

2-امین جمشیدی پور از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب:135 کیلوگرم ، دوضرب :160 کیلوگرم ، مجموع : 295کیلوگرم

دسته 94 کیلوگرم :

1- امیر حسین شهبازیان از دانشگاه آزاد یکضرب: 155کیلوگرم ، دوضرب : 180کیلوگرم ، مجموع :335 کیلوگرم

2- وحید مجیدی از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب:151 کیلوگرم ، دوضرب :180 کیلوگرم ، مجموع : 331کیلوگرم

دسته 105 کیلوگرم :

1- سعید جابری از دانشگاه آزاد یکضرب:148 کیلوگرم ، دوضرب : 178کیلوگرم ، مجموع :326 کیلوگرم

2- محمد پیری از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب: 141کیلوگرم ، دوضرب : 176کیلوگرم ، مجموع : 319کیلوگرم

دسته 105+کیلوگرم :

1-اسماعیل زاهدیان فرد از دانشگاه آزاد یکضرب: 160کیلوگرم ، دوضرب :190 کیلوگرم ، مجموع : 350کیلوگرم

2-ناصر غنی زاده از هیئت وزنه برداری قزوین یکضرب: 151کیلوگرم ، دوضرب : 183کیلوگرم ، مجموع :334 کیلوگرم

نتیجه تیمی :

دانشگاه آزاد 77/30 (برنده )

هیئت وزنه برداری قزوین 67/26

چهار دیدار تیم های مناطق نفت خیزجنوب ، زاگرس جنوبی فارس، ملی حفاری و تهران به دلیل حضور دو تیم مناطق نفت خیز جنوب و ملی حفاری در رقابت های جام باشگاه های آسیا به تعویق افتاد که رقابت های معوقه پس از بازگشت این دو تیم از جام باشگاه های آسیا برگزار خواهد شد.