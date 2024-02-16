رشد ۲۸ درصدی صادرات ریلی در راه آهن شمال شرق ۲

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حبیبی سرپرست راه آهن شمال شرق ۲، گفت: از ابتدای سال تا امروز، ۳۴۷ هزار و۸۲۳ تن محموله به وسیله ۵ هزار و ۵۳۵ واگن بارگیری و به کشورهای cis اعزام شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ،۲۷۰ هزار و ۶۹۳ تن محموله بارگیری و اعزام شده بود که شاهد رشد ۲۸ درصدی صادرات از طریق این اداره کل هستیم.

وی افزود: مجموع بارگیری این اداره کل از ابتدای امسال تا ۲۵ بهمن ماه، ۴۰۲ هزار و ۱۵۱ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با میزان ۳۴۷ هزار و ۳۰۱ تن، از رشد ۱۶ درصدی برخوردار است.

حبیبی عمده محصولات صادراتی ریلی را کاشی، سنگ آهن، سیمان، آهن آلات، انواع لوله، پلی آتین، خرما، شکر، پلاستیک و مواد شوینده اعلام کرد.