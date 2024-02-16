  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

رشد ۲۸ درصدی صادرات ریلی در راه آهن شمال شرق ۲

رشد ۲۸ درصدی صادرات ریلی در راه آهن شمال شرق ۲

سرپرست راه آهن شمال شرق ۲ از رشد ۲۸ درصدی صادرات ریلی از طریق این اداره کل، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا حبیبی سرپرست راه آهن شمال شرق ۲، گفت: از ابتدای سال تا امروز، ۳۴۷ هزار و۸۲۳ تن محموله به وسیله ۵ هزار و ۵۳۵ واگن بارگیری و به کشورهای cis اعزام شد. این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل ،۲۷۰ هزار و ۶۹۳ تن محموله بارگیری و اعزام شده بود که شاهد رشد ۲۸ درصدی صادرات از طریق این اداره کل هستیم.

وی افزود: مجموع بارگیری این اداره کل از ابتدای امسال تا ۲۵ بهمن ماه، ۴۰۲ هزار و ۱۵۱ تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش با میزان ۳۴۷ هزار و ۳۰۱ تن، از رشد ۱۶ درصدی برخوردار است.

حبیبی عمده محصولات صادراتی ریلی را کاشی، سنگ آهن، سیمان، آهن آلات، انواع لوله، پلی آتین، خرما، شکر، پلاستیک و مواد شوینده اعلام کرد.

کد مطلب 6025711
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • علی AM ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۸
      0 0
      پاسخ
      زیرساخت ریلی کشور با همه همسایگان باید مرتبط باشد و فقط بار حمل نکند بلکه مسافر نیز به کشورهای همسایه حمل کند، لغو روادید دوجانبه با همسایگان و حمل مسافر از طریق ریل با کشورهای همسایه باعث افزایش تردد تجار، اصناف و فعالین اقتصادی میشود به خصوص تجار و اصناف طبقه متوسط و به رونق تجارت خارجی کمک میکند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها