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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۶

773 کیلو گرم مواد مخدر در بیرجند کشف شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی از کشف بیش از 773 کیلو گرم انواع مواد مخدر طی 24 ساعت گذشته در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد دادار صبح امروز در جمع خبرنگاران در بیرجند، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در حین گشت و کمین در محورهای فرعی شرق شهرستان بیرجند به یک دستگاه خودروی تویوتا وانت برخورد کردند که بدون توجه به ایست مامورین متواری شد.

وی افزود: پس از تعقیب و گریز طولانی و استفاده از قانون بکارگیری سلاح و توقیف خودرو، مامورین موفق شدند در بازرسی از خودرو مقدار 773 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی یادآور شد: در این رابطه، دو نفر قاچاقچی دستگیر و دو دستگاه تلفن ماهواره ای و همراه و کشف و تحویل مراجع قضایی این استان شدند.

کد مطلب 602572

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