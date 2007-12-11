773 کیلو گرم مواد مخدر در بیرجند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، احمد دادار صبح امروز در جمع خبرنگاران در بیرجند، اظهار داشت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در حین گشت و کمین در محورهای فرعی شرق شهرستان بیرجند به یک دستگاه خودروی تویوتا وانت برخورد کردند که بدون توجه به ایست مامورین متواری شد.

وی افزود: پس از تعقیب و گریز طولانی و استفاده از قانون بکارگیری سلاح و توقیف خودرو، مامورین موفق شدند در بازرسی از خودرو مقدار 773 کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را کشف و ضبط کنند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی یادآور شد: در این رابطه، دو نفر قاچاقچی دستگیر و دو دستگاه تلفن ماهواره ای و همراه و کشف و تحویل مراجع قضایی این استان شدند.