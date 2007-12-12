عباس رافعی در این باره به خبرنگار مهر گفت: "فیلم سینمایی "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" به دلیل قابلیت‌هایش می‌تواند در جذب مخاطب موفق باشد و مایل به اکران آن در سینما هستم. این فیلم نسبت به سایر فیلم‌های معناگرا به دلیل داشتن بازیگران مطرح، چشم‌اندازهای داستانی و ژانر جاده‌ای می‌تواند در گیشه هم موفق باشد."

اسکندری در "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد"

وی درباره اقدام‌های انجام شده برای اکران "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" گفت: "من در لبنان مشغول ساخت پروژه "تولدی دیگر" بودم که فیلم با نام "مسیر سبز" از شبکه دو پخش شد. به خاطر درگیری با آن پروژه نتوانستم برای اکران سینمایی "آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" اقدام جدی کنم، ولی به شدت مایل به این کار هستم."

"آفتاب بر همه یکسان می‌تابد" با بازی مریلا زارعی و لاله اسکندری در بخش مسابقه سینمای ایران و معناگرا جشنواره بیست و پنجم فجر شرکت کرد و چندی پیش در جشنواره فیلم مذهب امروز ایتالیا موفق به دریافت جایزه شد. این فیلم همچنین در بخش مسابقه سینمایی جشنواره کوثر حضور دارد.

رافعی از آماده شدن فیلم تلویزیونی "جان شیفته" برای پخش از شبکه اول سیما خبر داد. "جان شیفته" درباره پرستاری است که در یک صحنه تصادف، مصدوم را به بیمارستان منتقل می‌کند، اما به دلیل نداشتن شاهد متهم می‌شود. از طرف دیگر برادر مصدوم از پرستار می‌خواهد علایم حیاتی برادرش را که ضربه مغزی شده قطع کند.

فاطمه گودرزی، ستاره اسکندری، علی دهکردی و محمد عمرانی در این فیلم بازی کرده‌اند. سایر عوامل "جان شیفته" عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمدرضا سکوت، مدیر صدابرداری: مرتضی دهنوی، طرح گریم: خاطره خاشعی، طراح صحنه و لباس: ژیلا مهرجویی، تدوین: راما قویدل، موسیقی: امیر رجبی و تهیه‌کننده: علی‌اکبر تحویلیان.