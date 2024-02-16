تقدیر اوجی از کارکنان مقابله با حمله خرابکارانه خطوط لوله گازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متن پیام جواد اوجی خطاب به کارکنان صنعت نفت و دست‌اندرکاران تعمیر خطوط لوله سراسری گاز کشور به شرح زیر است:

خداوند بزرگ را سپاس می‌گوئیم و به رسول اعظم و خاندان پاکش صلوات می‌فرستیم و از ارواح طیبه شهدا مدد می‌گیریم.

دشمنان توسعه و رفاه مردم ایران، برای گرفتن انتقام ناکامی‌های خود ناشی از ایستادگی مردم بر حق و آرمان‌ها که آخرین نمود آن راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن بود، مانند گذشته زیرساخت‌های انتقال گاز کشور را هدف کینه جویی قرار دادند تا از این طریق به مردم آسیب زده و به نارضایتی و سرمایه اجتماعی کشور ضربه وارد کنند.

برنامه دشمن این بود که جریان گاز را در فصل زمستان در تعدادی از شهرهای بزرگ و استان‌های کشور به صورت کامل قطع کنند ولی لطف خداوند و تلاش همکاران شریف و صدیق صنعت نفت باعث شد بتوانیم با توجه به آمادگی‌های قبلی، با تغییر آرایش شبکه و تعمیر خطوط در حداقل زمان ممکن، بدون قطعی گاز جلوی به هدف نشستن نقشه و برنامه دشمن را بگیریم.

من از همه کارکنان و مدیران در بالادست و پایین دست صنعت نفت به خصوص در شرکت ملی گاز و شرکت انتقال گاز که با همت جهادی و تلاش کم نظیر و در یک عملیات کم سابقه از نظر زمان و شیوه اجرای کار، دشمن را ناامید کردند و خانه‌های مردم را با کار جهادی دشوار، شب بیداری و تلاش در مناطق عملیاتی دورافتاده و بدون کوچک‌ترین امکانات و سرپناه در سرمای سخت زمستان، گرم نگه داشتند سپاسگزارم و به دست و بازوی این عزیزان که آماده فداکاری برای رفاه و آسایش مردم ایران هستند بوسه می‌زنم.