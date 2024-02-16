۲۷ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۵۴

تقدیر اوجی از کارکنان مقابله با حمله خرابکارانه خطوط لوله گازی

وزیر نفت در پیامی از همه کارکنان و مدیران صنعت نفت به خصوص در شرکت ملی گاز و شرکت انتقال گاز که خانه‌های مردم را با کار جهادی دشوار در سرمای سخت زمستان، گرم نگه داشتند، سپاسگزاری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، متن پیام جواد اوجی خطاب به کارکنان صنعت نفت و دست‌اندرکاران تعمیر خطوط لوله سراسری گاز کشور به شرح زیر است:

خداوند بزرگ را سپاس می‌گوئیم و به رسول اعظم و خاندان پاکش صلوات می‌فرستیم و از ارواح طیبه شهدا مدد می‌گیریم.

دشمنان توسعه و رفاه مردم ایران، برای گرفتن انتقام ناکامی‌های خود ناشی از ایستادگی مردم بر حق و آرمان‌ها که آخرین نمود آن راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن بود، مانند گذشته زیرساخت‌های انتقال گاز کشور را هدف کینه جویی قرار دادند تا از این طریق به مردم آسیب زده و به نارضایتی و سرمایه اجتماعی کشور ضربه وارد کنند.

برنامه دشمن این بود که جریان گاز را در فصل زمستان در تعدادی از شهرهای بزرگ و استان‌های کشور به صورت کامل قطع کنند ولی لطف خداوند و تلاش همکاران شریف و صدیق صنعت نفت باعث شد بتوانیم با توجه به آمادگی‌های قبلی، با تغییر آرایش شبکه و تعمیر خطوط در حداقل زمان ممکن، بدون قطعی گاز جلوی به هدف نشستن نقشه و برنامه دشمن را بگیریم.

من از همه کارکنان و مدیران در بالادست و پایین دست صنعت نفت به خصوص در شرکت ملی گاز و شرکت انتقال گاز که با همت جهادی و تلاش کم نظیر و در یک عملیات کم سابقه از نظر زمان و شیوه اجرای کار، دشمن را ناامید کردند و خانه‌های مردم را با کار جهادی دشوار، شب بیداری و تلاش در مناطق عملیاتی دورافتاده و بدون کوچک‌ترین امکانات و سرپناه در سرمای سخت زمستان، گرم نگه داشتند سپاسگزارم و به دست و بازوی این عزیزان که آماده فداکاری برای رفاه و آسایش مردم ایران هستند بوسه می‌زنم.

زهره آقاجانی

