جو آرام در محورهای مواصلاتی استان حاکم است

ایرج دست نشان در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: در شرایط فعلی جوی آرام در محورهای مواصلاتی استان حاکم است و تردد به راحتی در کلیه محورها انجام می‌پذیرد اما با توجه به اولویت اجرای عملیات راهداری زمستانی در محورهای اصلی و بزرگراهی با استمرار بارش سنگین برف انسداد ۳۰ راه روستایی را شاهد هستیم تا ظهر امروز بازگشایی خواهد شد.

وی افزود: از ساعات اولیه آغاز بارش‌ها کلیه اکیپ‌های راهداری و راهدارخانه‌های سرتاسر استان به صورت آماده باش کامل در آمده و علی رغم شدت بارش در مناطق کوهستانی خوشبختانه هیچ محور اصلی، فرعی و بزرگراهی مسدود نشد و فقط در برخی مناطق تردد به دلیل عدم استفاده از زنجیر چرخ به کندی انجام می‌گرفت.

دست نشان خاطر نشان کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی در ساعات آینده نیز راهداران استان با حضور مداوم در کلیه محورهای مواصلاتی آمادگی مقابله با هرگونه شرایط جوی را دارند و فقط از هم استانی‌های عزیز درخواست داریم تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند

وی یاد آور شد: شماره تلفن ۱۴۱ به صورت ۲۴ ساعته آماده پاسخگویی به شکایات و سوالات هم استانی‌های عزیز است و مسافرین عزیز در صورت ضرورت سفر در محورهای مواصلاتی استان با استفاده از سامانه و اپلیکیشن ۱۴۱ در جریان وضعیت محورهای مواصلاتی قرار گیرند.