وزارت علوم با افزایش سقف وام شهریه دانشگاه آزاد موافقت نکرد

رضا سعید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس رایزنیهای صورت گرفته با مسئولان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم مقرر شد در صورت تایید هیئت امنا و صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم سقف وامهای شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در ترم آینده افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغ وام شهریه پرداختی برای مقطع کارشناسی در یک ترم 200 هزار تومان، کارشناسی ارشد 700 هزار تومان و دکتری یک میلیون تومان است.

رئیس صندوق مرکزی رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تاکنون 12 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وام شهریه دریافت کرده اند.

به گزارش مهر، مسئولان صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد و وزارت علوم برای تسهیل واگذاری و افزایش سقف وامهای دانشجویی دانشگاه آزاد، جلساتی در 20 آبان و 18 آذر برگزار کرده اند که ماحصل آن واگذاری ضمانت دانشجویان به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.