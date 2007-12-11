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۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۲:۰۹

/ اختصاصی مهر /

وزارت علوم با افزایش سقف وام شهریه دانشگاه آزاد موافقت نکرد

وزارت علوم با افزایش سقف وام شهریه دانشگاه آزاد موافقت نکرد

رئیس صندوق مرکزی رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی از عدم افزایش سقف وام های شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در ترم جاری خبر داد و گفت: مسئولان صندوق رفاه وزارت علوم با افزایش سقف وام شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در ترم جاری موافقت نکردند.

رضا سعید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس رایزنیهای صورت گرفته با مسئولان صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم مقرر شد در صورت تایید هیئت امنا و صندوق رفاه دانشجویی وزارت علوم سقف وامهای شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در ترم آینده افزایش یابد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مبلغ وام شهریه پرداختی برای مقطع کارشناسی در یک ترم 200 هزار تومان، کارشناسی ارشد 700 هزار تومان و دکتری یک میلیون تومان است.

رئیس صندوق مرکزی رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: تاکنون 12 هزار نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی وام شهریه دریافت کرده اند.

به گزارش مهر، مسئولان صندوق رفاه دانشجویی دانشگاه آزاد و وزارت علوم برای تسهیل واگذاری و افزایش سقف وامهای دانشجویی دانشگاه آزاد، جلساتی در 20 آبان و 18 آذر برگزار کرده اند که ماحصل آن واگذاری ضمانت دانشجویان به دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

کد مطلب 602578

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