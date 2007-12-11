عبارات جعلی باعث تهوع می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس که نتایج تحقیقات خود را در مجله Annals of Neurology منتشر کرده اند، نشان دادند که وقتی انسان مسئله ای را باور می کند، اعتقادی به آن ندارد و یا نسبت به آن نامطمئن است در مغز مناطق خاصی فعال می شوند.

این مناطق خاص نه تنها فضاهای بررسی "اطمینان و عدم اطمینان" هستند، بلکه در این فرایند مناطقی از مغز هم می شوند که خوشایندی و یا رنجش از رایحه ها و طعمها را بررسی می کنند.

در این تحقیق، گروهی از افراد داوطلب درحالی که از آنها خواسته شده بود واقعیات، جعلیات و یا تردیدهای یک سری از عبارات کوتاه مربوط به موضوعات مختلف شامل ریاضی، جغرافی، تجربیات زندگی و مذهب را مورد ارزیابی قرار دهند با روزنانس مغناطیسی کنترل شدند.

نتایج این آزمایشات نشان داد که یک حالت باور و یا ناباوری یک سیگنال قوی را به سطح کورتکس جلوپیشانی حفره میانی ارسال می کند. این منطقه مغزی مسئول ادراکات عقلی و احساسی است.

در این خصوص این دانشمندان اظهار داشتند: "شرکت کورتکس جلوپیشانی حفره میانی در فرایندهای "باور" نشان می دهد که یک ارتباط خودکار میان جنبه های کاملا ادراکی "باور" و عواطف انسانی وجود دارد."

تضاد میان باور و ناباوری در اثر افزایش سیگنال در جزیره پیشین به وجود می آید. جزیره پیشین منطقه ای از مغز است که مسئول بررسی "طعم"، به خصوص احساس "تهوع" و درد است. این نشان می دهد که عبارات جعلی می توانند واقعا باعث تهوع شوند!

این درحالی است که عدم اطمینان یک سیگنال مثبت را در کمربند پیشین مغز و منطقه دمی ارسال می کند. منطقه دمی، فضای عقده های پایه و مسئول بررسی فعالیتهای حرکتی است.

این دانشمندان با مشاهده واکنشهای مغز در مقابل اطمینان و عدم اطمینان نشان دادند که در عقده های پایه احساس "اطمینان" سیگنالهای قویتری را نسبت به "عدم اطمینان" ارسال می کند.

به اعتقاد این محققان، عقده های پایه می توانند نقش میانه در شکل گیری تفاوتهای ادارکی و رفتارهای میان تصمیم گیری و عدم تصمیم گیری داشته باشند.