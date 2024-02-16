ستاد «مردم ایران»در استان زنجان آغاز به کار کرد

حجتالاسلام سعید غفاری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه ستاد «مردم ایران»، ستادی است که برای اطاعت از امر ولایتفقیه در مورد تواصی به حق در حوزه مشارکت شکل گرفته است، افزود: بنای شکلگیری این ستاد بر این اساس بوده که ماموریتی که در این انتخابات مدنظر مقام معظم رهبری است، فراتر از مسئله انتخاب اصلح است.
وی تصریح کرد: یکی از برنامههای این ستاد، این است که بتوانیم فارغ از رقابتهای سیاسی داخلی، همه آحاد مردم را به صحنه انتخابات دعوت کنیم و بیتردید این حرکت، یک حرکت ایمانی و یک امر به معروف حقیقی قرآنی تلقی میشود.
دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در استان زنجان خاطرنشان کرد: امروز شرکت در انتخابات از اوجب واجبات بوده و این موضوعی است که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید دارند.
وی با تاکید بر اینکه اگر بتوانیم آحاد مردم را برای حضور در این صحنه مهم سیاسی ترغیب و تشویق کنیم، یک قدم در برابر انحراف در جریان مردمسالاری و دموکراسی جلوگیری کردهایم، ادامه داد: دموکراسی خواستار تلقین رأی اقلیت بر اکثریت با رسانه و سایر ابزارها است اما آنچه که رسالت انبیا است، به میدان آوردن عموم مردم است.
غفاری با یادآوری اینکه امروز بین دوگانگی تلقین خواسته اقلیت در برابر خواسته تودههای مردم قرار داریم، اظهار کرد: این دوگانگی را میتوان با مشارکت حداکثری مردم از بین برد.
وی با تاکید بر اینکه امت پیشران برای تحقق این امر باید در میدان باشد، عنوان کرد: این ستاد یک پاتوق گفتوگو بوده و در آن مناظرات سیاسی بین شخصیتهای سیاسی داشته و افراد شاخص در این ستاد حضور پیدا خواهند کرد.
به گفته این مسوول، ستاد «مرم ایران» از ساعت ۱۶ تا ۲۱ در محل پیاده راه سبزمیدان نرسیده به میدان انقلاب شهر زنجان فعال بوده و میزبان آحاد مردم است.
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