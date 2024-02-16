ظرفیت ایجاد «هاب» صنایع فرهنگی و رسانه‌ در خراسان رضوی وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی اسماعیلی ظهر جمعه در دیدار با فعالان حوزه صنایع خلاق، فرهنگی و دانش بنیان مشهد اظهار کرد: دولت سیزدهم حاکمیت را به حلقه‌های میانی داده است که در حوزه «صنایع نرم»، حلقه‌های میانی صاحبان صنایع خلاق و فرهنگی هستند و وظیفه این وزارتخانه تسهیل‌گری و حمایت‌گری است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: در خراسان رضوی ظرفیت ایجاد «هاب» صنایع فرهنگی و رسانه‌ای وجود دارد و لذا تلاش ما بر این است که مسائل فرهنگی را در استان به مفاد تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه امکانات تقیینی و قانونگذاری به صورت کامل در اختیار وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی است، ادامه داد: برنامه تحول دولت سیزدهم ۳۷ سرفصل دارد که یکی از این موارد صنایع خلاق فرهنگی است و با هدف تحقق این برنامه ستاد صنایع خلاق فرهنگی را در تهران ایجاد کرده‌ایم.

اسماعیلی با اشاره به اینکه می‌خواهیم همه صنوف فرهنگی را به وزارت فرهنگ مرتبط کنیم، اظهار کرد: ما این آمادگی را داریم که شرکت‌های مربوطه را به عنوان مؤسسه فرهنگی ثبت کنیم تا از همه مزایای یک مؤسسه فرهنگی برخوردار شوند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه رویکردش در همه بخش‌های وزارتخانه ارتقای وضعیت علمی به سمت بهره‌مندی از فناوری‌های نو است، افزود: به دلیل اینکه فناوری‌های نو در آغاز راه هستند، می‌توانیم جهش زیادی داشته باشیم و این می‌تواند مزیت ما در حوزه اقتصاد فرهنگ باشد.