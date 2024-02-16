زنده گیری گرگ سرگردان در شهر ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی ظهر جمعه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در پی دریافت گزارشاتی مردمی مبنی بر مشاهده یک قلاده گرک در سطح شهر ایلام، زنده گیری این حیوان در دستور کار نیروهای آتش نشانی در شهر ایلام قرار گرفت.

وی افزود: این قلاده گرگ ظهر امروز جمعه در بلوار بهشتی شهر ایلام توسط نیروهای آتش نشانی زنده گیری شد و برای معاینه و سایر اقدامات درمانی به محیط زیست منتقل گردید.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ایلام بیان کرد: در صورت مشاهده هر گونه حیوان وحشی در مناطق مسکونی موضوع را سریعاً به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اطلاع دهند.