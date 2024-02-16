روحالله شریفزاده رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پلدختر در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بارش شدید باران طی دو روز اخیر و ریزش سنگ از کوه در محورهای مواصلاتی شهرستان اتفاق افتاده است.
تلاش راهداران برای باز نگهداشتن راهها
وی عنوان کرد: ریزش سنگ از کوه در گردنه «طول کش» در جاده ارتباطی پلدختر - اسلامآباد و مسیر «افرینه» - «گاو زرده» در محور پلدختر - خرمآباد و مسیر «تنگ فنی» - «پاعلم» در جاده پلدختر - «پل زال» صورت گرفت که با تلاش عوامل راهداری پاکسازیشده و محورهای مواصلاتی شهرستان مسدود نیستند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پلدختر، افزود: یک سمت جاده پلدختر - دره شهر در گردنه «باغ جایدر» و حوالی روستای «هلوش» دچار آبگرفتگی شده که با تلاش عوامل راهداری شهرستان مشکل آنها رفع شدند.
شریفزاده، گفت: تیمهای راهداری در محورهای مواصلاتی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و با تلاش راهداران اکنون تمام جادههای ارتباطی شهرستان باز و تردد در آنها بهصورت روان و عادی برقرار است.
وی افزود: رانندگان از رفتوآمد غیرضروری در محورهای پلدختر بهویژه جاده پلدختر - خرمآباد به دلیل بارشهای شدید پرهیز کنند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای پلدختر، یادآور شد: شش تیم راهداری با ۳۰ راهدار و ۱۸ دستگاه ماشینآلات سبکوسنگین در محورهای شهرستان پلدختر مستقر و به حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
شریفزاده، گفت: مردم برای کسب اطلاع از وضعیت راههای شهرستان میتوانند با شماره ۱۴۱ و ۰۶۶۳۲۲۲۲۸۲ تماس حاصل کنند.
آمادهباش به همه دستگاههای امدادی و اجرایی
حمید خادم فرماندار پلدختر نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در پی پیشبینیهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی قوی این بارشها از روز گذشته در پلدختر آغاز و همچنان با شدت ادامه دارند.
وی افزود: ستاد مدیریت بحران شهرستان بهمنظور آمادگی و مقابله با هرگونه حوادث احتمالی در آمادهباش کامل هستند.
فرماندار پلدختر، گفت: جاده پلدختر - دره شهر در منطقه «چل جایدر» براثر شدت بارشها دونقطه دچار آبگرفتگی شد که با تلاش عوامل راهداری شهرستان بازگشایی شد.
خادم با بیان اینکه عوامل راهداری شهرستان در محورهای مواصلاتی مستقر و به حالت آمادهباش هستند، افزود: در حال حاضر راههای روستایی شهرستان پلدختر مشکل خاصی ندارند و تردد در آنها برقرار و هیچگونه انسدادی در آنها وجود ندارد.
وی یادآور شد: بر اساس گزارشهای دریافتی هواشناسی و هشدارهای لازم بعدازظهر امروز جمعه بارشها با شدت بیشتری ادامه خواهند داشت که این شرایط همراه با وزش باد شدید و وقوع رعدوبرق خواهد بود که نیازمند توجه و مراقبتهای لازم است.
فرماندار پلدختر، افزود: باتوجهبه سیستم بارشی حاکم در شهرستان کوهنوردان از هرگونه صعود خودداری و عشایر برای پیشگیری از آسیبهای رعدوبرق مراقبتهای لازم را داشته باشند.
خادم از لغو مرخصیهای مدیران و حضور آنها در شهرستان خبر داد و گفت: باتوجهبه اعلام هشدار هواشناسی لرستان تمام دستگاههای خدماترسان عضو و مدیران عضو ستاد بحران شهرستان به حالت آمادهباش کامل هستند.
وی افزود: هشدارهای لازم برای پیشگیری و جلوگیری از هرگونه حوادث و خسارات احتمالی براثر شدت بارشهای اخیر در شهرستان پیشازاین توسط مدیران دستگاههای اجرایی از طریق رسانهها به مردم اعلام شده است.
