هشدار سطح زرد هواشناسی زنجان صادر شد

محمدرضا رحمان‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه با ورود سامانه بارشی از روز چهارشنبه هفته جاری به استان، شاهد بارش باران در مناطق مختلف استان هستیم، گفت: این بارش‌ها طی روز گذشته و امروز (جمعه) شدت بیشتری خواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه طبق پیش‌بینی‌های به عمل آمده، بارش‌ها قرار است تا اوایل هفته آینده تداوم داشته باشد، افزود: این بارش‌ها تا روز یکشنبه هفته آینده ادامه داشته و اغلب بارندگی‌ها در مناطق کوهستانی زنجان و ارتفاعات به صورت برف خواهد بود.

این مسؤول با اشاره به اینکه شدت و ضعف میزان بارندگی در مناطق مختلف استان متفاوت است، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه طی روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده شاهد کاهش محسوس دمای هوا خواهیم بود، به همین خاطر بارش برف در مناطق مختلف استان دور از ذهن نخواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه با بیان اینکه وقوع آب‌گرفتگی معابر، ایجاد اختلال هنگام تردد در جاده‌ها و نیز مه‌آلودگی راه‌ها از جمله پدیده‌های غالب استان طی روزهای آینده خواهد بود، تصریح کرد: انتظار داریم هم‌وطنان هنگام تردد در جاده‌ها به ویژه مناطق کوهستانی، حتماً جانب احتیاط را رعایت کنند.