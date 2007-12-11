نمایش وارث در تهران به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری امین آبان 22 آذرماه ساعت 17 و 30 دقیقه در خانه تئاتر تهران واقع در خیابان تهران پارس به روی صحنه می رود.

این نمایش جریان یک جن به نام مرات است که برای آزار حضرت نوح (ع) به کشتی او حمله ور می شود و ...

دستیار کارگردان تئاتر هلن بهرامی، مدیرصحنه دنیا حسین پولی، منشی صحنه گلاویژصالحی، آهنگساز ایران باوی، طراح صحنه شقایق جعفری پور و نور پرداز آن محمود طهماسبی هستند.

وارث برگزیده جشنواره تک بوده است و توانسته جایزه بهترین کارگردان، نویسنده و بهترین بازیگر و آهنگسازی را به خود اختصاص دهد.