  1. استانها
  2. تهران
۲۰ آذر ۱۳۸۶، ۱۴:۵۰

نمایش وارث در تهران به روی صحنه می رود

کرج - خبرگزاری مهر: نمایش وارث به نویسندگی و کارگردانی امین آبان در جشنواره ماه 22 آذرماه به روی صحنه می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری امین آبان 22 آذرماه ساعت 17 و 30 دقیقه در خانه تئاتر تهران واقع در خیابان تهران پارس به روی صحنه می رود.

این نمایش جریان یک جن به نام مرات است که برای آزار حضرت نوح (ع) به کشتی او حمله ور می شود و ...

دستیار کارگردان تئاتر هلن بهرامی، مدیرصحنه دنیا حسین پولی، منشی صحنه گلاویژصالحی، آهنگساز ایران باوی، طراح صحنه شقایق جعفری پور و نور پرداز آن محمود طهماسبی هستند.

وارث برگزیده جشنواره تک بوده است و توانسته جایزه بهترین کارگردان، نویسنده و بهترین بازیگر و آهنگسازی را به خود اختصاص دهد.
کد مطلب 602583

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها