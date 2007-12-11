پیشرفت و توسعه پایدار کشور نیازمند تحقیقات پژوهشگران است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علیرضا مطلبی ظهر امروز در مراسم تجلیل از پژوهشگران نمونه جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: مسئولان اجرایی کشور برای تصمیم گیری مناسب و در جهت رسیدن به پیشرفت و توسعه پایدار نیازمند تحقیقات پژوهشگران هستند.

وی اظهار داشت: توسعه ایستگاهها و مراکز تحقیقاتی، سرمایه گذاری در تحقیقات و ایجاد ارتباط بین محققان، تولید کنندگان و مسئولان اجرایی از جمله مهمترین اقداماتی است که می تواند در توسعه همه جانبه کشور موثر باشد.

علی عبدا.. زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی هم در این مراسم اظهار داشت: استفاده از نتایج تحقیقات و کاربردی کردن پژوهشها ، در افزایش امنیت غذایی ، تولید و صادرات و کاهش واردات موثر است.

در پایان این مراسم از ده نفر از پژوهشگران نمونه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی تقدیر شد.

نقش پتاسیم در افزایش عملکرد کمی و کیفی چغندر قند ، روشهای کاربرد ارتقاء کیفی نان به منظور تامین امنیت غذایی ، اصلاح خاکهای شور و سدیمی، شوری خاک و مدیریت آن برای نیل به اهداف کشاورزی پایدار از جمله مهمترین موضوعات تحقیق پژوهشگران مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان است.